Wieso Fans von Final Fantasy Tactics jetzt auf neue Inhalte zum Remake hoffen

Ins neue Jahr startete Square Enix mit einer Erfolgsmeldung. Über eine Million Einheiten von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sind bisher digital verkauft und physisch ausgeliefert worden. Eine stabile Zahl für ein inzwischen recht nischiges Genre.

Dass Square Enix mit Verkaufszahlen chronisch unzufrieden ist, das ist inzwischen fast ein Meme. Aber dass man die Million so stolz kommuniziert, ist sicherlich ein gutes Zeichen. Auch Yasumi Matsuno, Schöpfer des Originals, hätte mit diesem Zuspruch nicht gerechnet.

Er meldete sich schon im Juni 2025 bei Twitter zu Wort, mit seiner „persönlichen Meinung“, die natürlich nicht die Ansichten von Square Enix widerspiegelt. Demnach übertreffen Remakes und Remaster in der Regel nicht die Zahlen der Originale – Matsuno verweist darauf, dass vom Original etwa 2,5 Millionen verkauft wurden. „War of the Lions“ (PSP) habe sich dann etwa 1,1 Millionen Mal verkauft.

Matsuno rechnete bei „The Ivalice Chronicles“ mit etwa 800.000 bis einer Million Einheiten – nach drei Jahren. Ein Fan kramte diesen Tweet nun hervor und Matsuno antwortete darauf erneut, diesmal auf Englisch: „I underestimated the sales figures by too much“ zu drei lachenden Smiley.

Und wie geht es weiter?

Hat Final Fantasy Tactics also eine Zukunft? Gute Verkaufszahlen sind bekanntlich immer das beste Argument. In der japanischen Pressemeldung zu den Verkaufszahlen macht Director Kazutoyo Maehiro Hoffnung. „Das gesamte Entwicklerteam ist Ihnen nicht nur dankbar, sondern wir planen auch, das Spiel in Zukunft zu aktualisieren, um die Freude zu verbreiten, ein besseres Spielerlebnis zu schaffen und mehr Menschen zum Spielen zu animieren“, so Maehiro.

Das kann natürlich vieles bedeuten. Hinweise darauf, worum es sich bei diesen Updates genau dreht, gibt es nicht. Aber die offensive Meldung von Neuerungen gibt sicherlich Grund zur Hoffnung, dass es sich nicht nur um Bugfixes handelt. Gimmicks wie Kostüme oder neue Musik? Der Nachtrag von „War of the Lions“-Inhalten? Neue Einheiten oder Gastcharaktere? Mal sehen.

