Eine neue Theorie zum Remake zu Zelda: Ocarina of Time beschäftigt die Community

Ein paar Sekunden. Viel mehr hat Nintendo vom „Remake“ zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time bislang noch nicht gezeigt. Der kurze Teaser aus der Nintendo Direct wird deshalb aktuell von Fans Bild für Bild analysiert. Erst kürzlich sorgte ein mögliches Lore-Problem rund um das Triforce-Symbol auf Links Hand für Diskussionen.

Nun macht bereits die nächste Theorie die Runde. Diesmal dreht sich alles um Links neue Tunika und mögliche Verbindungen zu Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.

Versteckte Hinweise auf die Krogs?

Auf Reddit ist einigen Fans aufgefallen, dass die Muster auf Links überarbeiteter Kleidung auffällige Ähnlichkeiten zu dem sogenannten „Schwert des Waldes“ aus Breath of the Wild und Tears of the Kingdom besitzen. Die Theorie dahinter: Nintendo könnte bewusst optische Elemente aus neueren Spielen einbauen, um die Verbindung zwischen den Kokiri aus Ocarina of Time und den späteren Krogs stärker hervorzuheben.

Wer in der Zelda-Lore nicht ganz zu Hause ist: Die Kokiri sind die waldbewohnenden Kinder aus Ocarina of Time. In The Wind Waker wird später angedeutet, dass aus ihnen die Krogs wurden, die heute zu den bekanntesten und vielleicht auch nervigsten Bewohnern der neueren Zelda-Spiele zählen.

Einige Fans vermuten deshalb, dass Nintendo die Designs bewusst angleicht, um diese Entwicklung bereits in Ocarina of Time stärker sichtbar zu machen.

Eine spannende Theorie, aber mehr auch nicht

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Theorie durch Links Behausung, die im Teaser ebenfalls etwas natürlicher wirkt und stärker an die Architektur aus Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erinnern könnte.

Allerdings gibt es auch Gegenstimmen. Manche Fans verweisen darauf, dass ähnliche Muster bereits im Originalspiel vorkamen, etwa beim Kokiri-Smaragd oder dem Deku-Schild. Die neuen Designelemente könnten daher ebenso gut eine moderne Neuinterpretation bestehender Motive sein.

Wie so oft bei Zelda gilt deshalb: Aus wenigen Sekunden Material lassen sich zahlreiche Theorien ableiten, beweisen lässt sich bislang jedoch nichts. Bis Nintendo also mehr Gameplay oder neue Informationen zeigt, dürfte die Gerüchteküche rund um Ocarina of Time jedenfalls weiter auf Hochtouren laufen.

via The Gamer, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo