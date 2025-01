Ja, diese kultige Slapstick-Szene wird es in Part 3 der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII schaffen

Seit der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth warten Fans gespannt auf neue Informationen zum dritten und letzten Teil der „Final Fantasy VII Remake“-Trilogie. Es gibt gewiss noch viele markante Szenen aus dem Original, denen Fans entgegenfiebern.

Eine davon dürfte sicherlich die kultige Slapstick-Szene mit Tifa und Scarlet in Junon sein. Falls ihr euch gefragt habt, ob es diese Szene auch in den letzten Remake-Teil schafft, dann fragt euch nicht mehr länger. Naoki Hamaguchi hat diese Frage beantwortet.

Im Interview mit Denfamicogamer klärte Hamaguchi auf: Ja, der legendäre und heute etwas urkomisch anmutende Schlagabtausch zwischen Tifa und Scarlet wird definitiv in Final Fantasy VII Remake – Part 3 (wie auch immer es heißen mag) enthalten sein.

Während der Belagerung von Junon gerät Tifa in eine Auseinandersetzung mit Scarlet, der rücksichtslosen Shinra-Direktorin. Was folgt, ist ein unerwartet humorvolles Duell auf geschichtsträchtigen Boden. Anstatt eines klassischen Kampfes oder eines Wortduells liefern sich die beiden eine regelrechte Ohrfeigen-Schlacht, bei der Fans im Original per Knopfdruck mitwirken konnten. Unvergesslich. Oder?

Es gab sicherlich berechtigte Zweifel, ob Square Enix diese „alberne“ Szene ins sicherlich wieder cineastisch inszenierte dritte Kapitel einbauen würde. Doch „Remake“ und „Rebirth“ haben jeweils bewiesen, dass urkomische und ikonische Szenen und Anspielungen immer wieder eingebaut wurden. Square Enix hat hier oft ein gutes Näschen bewiesen.

„Viele Nutzer haben gesagt, dass sie möchten, dass wir diesen Teil beibehalten. Ich denke, dass wir in dieser Hinsicht etwas wirklich Großartiges schaffen können, also freuen Sie sich darauf“, bestätigte Hamaguchi in dem Interview, das Aitai Kimochi übersetzt hat. Die Szene wird also definitiv zurückkehren, in welcher Form auch immer. Denkbar ist ein Minispiel, aber auch eine Zwischensequenz oder eine sonstige Verarbeitung.

via TheGamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII, Square Enix