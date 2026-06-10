Bei einer Sache lässt sich Hamaguchi zu Final Fantasy VII Revelation von Fans nicht reinreden

Nach der Ankündigung von Final Fantasy VII Revelation beim Summer Game Fest ging Director Naoki Hamaguchi in anschließenden Interviews ins Detail. Eine der spannenden Antworten war jene zu den Minispielen im finalen Remake-Teil zu Final Fantasy VII.

Final Fantasy VII Rebirth bietet bekanntlich eine ausufernde Zahl an Minispielen – und nicht wenige Fans finden, hier hat es Square Enix sogar übertrieben. Das ging zu Lasten des Spielflusses, so eine weitläufige Meinung. In einem neuen Interview geht Hamaguchi auf diese Kritik ein und erklärt, was er bei Revelation besser machen will – und was nicht.

So erklärt Hamaguchi zunächst man habe das Belohnungssystem noch einmal deutlich übersichtlicher gestaltet. Bei Nebeninhalten werden Fans erkennen, was man für die Teilnahme an Minispielen und Quests erhält. Aber die Minispiele reduzieren? Nein, das kommt laut Hamaguchi nicht infrage.

„Der Wunsch, die Anzahl der Minispiele zu reduzieren, ist schwierig zu erfüllen. Ich habe eine ganz klare Linie, die ich nicht ändern möchte, egal wie viel Feedback wir erhalten. Schließlich gab es im ursprünglichen FFVII eine enorme Anzahl an Minispielen. Diese Remake-Reihe existiert dank des Originalspiels, und die Achtung vor dem Original ist einer unserer Grundsätze“, so Hamaguchi gegenüber Automaton Media.

Keine Reduzierung – aber angenehmer

In Revelation habe man aber noch mehr darauf geachtet, dass sich Fans nicht mit Minispielen beschäftigen müssten, wenn sie nicht möchten. So gibt es in Revelation auch keine wichtigen Belohnungen, welche die Entwicklung der Kämpfe beeinflussen würden. Stattdessen soll es Charakter-Skins und ähnliche Dinge geben.

Da es natürlich auch Fans geben wird, die ein Minispiel nicht mögen, aber die Belohnung wollen, habe man speziell für Minispiele neue Schwierigkeitsstufen eingeführt. Auch ein sofortiger Abbruch von Minispielen ist möglich. „In diesem Sinne haben wir alles getan, was wir vernünftigerweise tun können. Wir werden die Anzahl der Minispiele nicht reduzieren, aber wir werden weiterhin alles daran setzen, dass möglichst viele Spieler Gefallen an ihnen finden“, sagt Hamaguchi.

Wir werden in den nächsten Monaten sicherlich mehr über Final Fantasy VII Revelation erfahren. Am Wochenende haben wir bereits ausführlich ausgewertet, wie das neue Job-System funktioniert und was uns in der Open-World erwartet. Final Fantasy VII Revelation soll zeitgleich im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series, PCs und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix