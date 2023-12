Zelda Maker: Eiji Aonuma glaubt nicht, dass ein Zelda-Baukasten zum Franchise passt

Spätestens zur Veröffentlichung von Super Mario Maker 2 und dem Feature im Remake von The Legend of Zelda: Link’s Awakening, der SpielerInnen – wenn auch sehr limitiert – eigene Dungeons zusammenstellen ließ, wurden die Wünsche nach einem „Zelda Maker“ wieder lauter.

Zu einer solchen Möglichkeit äußerte sich Serien-Produzent Eiji Aonuma nun in einem Interview mit Polygon. Aber macht euch keine Hoffnungen, es sieht nicht gut für einen „Zelda Maker“ aus. Aonuma glaubt nämlich nicht, dass ein solches Konzept gut zum Franchise passen würde:

„Wenn wir Spiele wie Tears of the Kingdom entwickeln, ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir Kreativität nicht zur Voraussetzung machen. Stattdessen bringen wir Dinge ins Spiel, die Menschen dazu ermutigen, kreativ zu sein, und ihnen die Möglichkeit geben, kreativ zu sein, ohne sie dazu zu zwingen. „

Er erklärt: „Es gibt Menschen, die die Möglichkeit haben möchten, etwas völlig Neues zu schaffen, aber das ist nicht jeder. Ich denke, jeder freut sich über die Entdeckung, seinen eigenen Weg durch ein Spiel zu finden, und wir haben versucht sicherzustellen, dass dies in ‚Tears of the Kingdom‘ enthalten ist. Es gibt nicht die eine richtige Art zu spielen. Wenn Sie ein kreativer Mensch sind, haben Sie die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Aber das ist nicht das, was Sie tun müssen“

Aonuma kommt zum Schluss: „Sie können das Spiel auch auf viele andere Arten fortsetzen. Deshalb glaube ich nicht, dass es zu ‚The Legend of Zelda‘ passen würde, wenn man von den Leuten unbedingt verlangen würde, Dinge von Grund auf neu zu bauen und sie dazu zu zwingen, kreativ zu sein.“

Ihr solltet also wohl nicht allzu bald mit einem „Zelda Maker“ rechnen. Hättet ihr gern einen gesehen?

via NintendoEverything, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Nintendo