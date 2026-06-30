Die nächste Welle an „Final Fantasy“-Nendoroids ist im Anmarsch

Kaum zu glauben, aber wahr: Es gibt noch keine Nendoroids zu Final Fantasy. Die inzwischen auch im Westen beliebte Figurenserie von Good Smile Company nimmt beliebte Charaktere und verpasst ihn einen Chibi-Look. Das sind fast immer zum Anbeißen aus und verkauft sich entsprechend.

Dass Square Enix und Good Smile Company für die Vielzahl der möglichen Motive noch nicht kollaboriert haben, lässt sich eigentlich nur dadurch plausibel erklären, dass Square Enix fürchtet, die eigenen zahlreichen Figurenserien damit zu torpedieren.

Doch im Februar hatten beide Firmen zusammen endlich die ersten fünf „Final Fantasy“-Nendoroids angekündigt. Seitdem hatte Good Smile bereits die Pre-Order-Phase zum Chocobo* und zum Krieger des Lichts* eröffnet. Die Auslieferung dieser beiden Figuren ist in Japan im August und September geplant. Jetzt naht die nächste Nendoroid-Welle.

Wie wir bereits wussten, folgen auf den Chocobo und den Krieger des Lichts drei weitere Figuren, die allesamt aus Final Fantasy XIV stammen: Y’shtola, G’raha Tia und Estinien. Beim Good Smile Fest 2026 vor einigen Tagen gab man bekannt, dass außerdem Emet-Selch, Haurchefant Greystone und Yotsuyu Brutus folgen. Sie alle stammen ebenfalls aus Final Fantasy XIV.

Zu Y’shtola, die in ihrer Shadowbringers-Optik kommt, gibt es außerdem ebenso neue Bilder der fertigen Figur wie für G’raha Tia. Y’shtola erscheint im November in Japan und G’raha Tia im März 2027 – mit der üblichen Verzögerung kommen die Figuren dann in den Westen. Bei Play-Asia* könnt ihr Y’shtola und G’raha Tia vorbestellen. Die drei Neuzugänge werden wie gewohnt zunächst mit Artworks vorgestellt.

Die neuen Nendos:

via Siliconera (2), Bildmaterial: Good Smile Company