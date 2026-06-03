Die nächste Nintendo Direct kommt endlich – sagt ein bekannter Leaker

Aktuell jagt in der Spielebranche ein Showcase das nächste. In der Nacht zu Mittwoch fand bereits die große State of Play statt, das Summer Game Fest 2026 und das Xbox Showcase stehen ebenfalls noch bevor. Zahlreiche kleinere Veranstaltungen ergänzen das Programm. Nur Nintendo hält sich bislang auffällig zurück.

Dabei halten sich bereits seit Wochen bzw. Monaten Gerüchte um eine große Nintendo Direct im Juni. Nun gibt es neuen Gesprächsstoff, denn mit NateTheHate meldet sich ausgerechnet einer der bekanntesten und oftmals treffsichersten Nintendo-Leaker zu Wort.

Mehrere Quellen sprechen von einer Präsentation

Den Anfang machte Journalist Jeff Grubb, der erklärte, von einer möglichen Nintendo Direct in der kommenden Woche gehört zu haben. Als möglicher Termin wurde dabei der 9. Juni genannt.

Kurz darauf meldete sich auch NateTheHate zu Wort. Laut ihm soll ebenfalls in der kommenden Woche eine Nintendo Direct stattfinden. Ein konkretes Datum nannte er zwar nicht, seine Aussagen decken sich jedoch mit den vorherigen Gerüchten rund um die zweite Juni-Woche.

Natürlich gilt weiterhin: Nintendo selbst hat bislang keine entsprechende Veranstaltung angekündigt.

Stoff für eine Direct gäbe es genug

Sollte tatsächlich eine Nintendo Direct stattfinden, mangelt es nicht an möglichen Themen. Viele Fans warten noch immer auf Neuigkeiten zum nächsten Fire Emblem. Auch zu The Duskbloods gibt es noch zahlreiche offene Fragen.

Hinzu kommen anhaltende Spekulationen über ein mögliches Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das bereits mehrfach durch die Gerüchteküche geisterte. Außerdem dürfte Nintendo nach dem erfolgreichen Start der Switch 2 noch einige Überraschungen für die zweite Jahreshälfte in petto haben.

Ob die Gerüchte am Ende zutreffen, dürfte sich schon sehr bald zeigen. Die Zeichen verdichten sich jedenfalls, dass Nintendo die Bühne nicht mehr allzu lange den anderen Herstellern überlassen möchte. Was würdet ihr gerne in einer möglichen Nintendo Direct sehen?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo