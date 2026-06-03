Die erfolgreichsten Gacha-Games im Mai: Gamescom-gekröntes Spiel ist spitze und NTE klettert

Der Mai war für Gacha-Fans weltweit ein guter Monat, was sich auch in den Umsatzzahlen bemerkbar macht. Die Top-Plätze sind wenig überraschend, wechseln sich jedoch ab: An der Spitze steht erneut das laut Gamescom beste Mobil-Spiel des Jahres 2025 Love and Deepspace, auf Platz 2 liegt – wie bereits letzten Monat – der Klassiker Genshin Impact.

Jubiläen bringen gute Umsätze

Auf Platz 3 wird nach der Party aufgeräumt: Der dritte Geburtstag von Honkai: Star Rail ist vorbei und so auch die Events. Bald geht es mit einer Fate-Kollaboration weiter.

Wuthering Waves ist dagegen noch mitten in den Feierlichkeiten zum zweiten Jahrestag – die zweite Hälfte der Boni hat begonnen, dazu wurde endlich die Kollaboration mir Cyberpunk Edgerunners detailliert beschrieben. Fans des Spiels und des Cyberpunk-Anime-Franchises belohnen es mit Zusatzausgaben und dem vierten Platz.

NTE in den Top 10

Eine kleine Überraschung: Neverness to Everness hat es trotz Social-Media-Kontroversen rund um KI und Marketing-Unklarheiten auf den neunten Platz der Gacha-Revenue-Liste geschafft und klettert damit kräftig. Da das Spiel wie Genshin Impact und Wuthering Waves auch auf der PlayStation und dem PC beliebt ist, dürften die realen Einnahmen jedoch höher ausfallen.

Auf Platz 10 findet sich mit Fate/Grand Order ein weiterer japanischer Klassiker ein, Platz 13 wird ebenfalls von einem Japan-Klassiker belegt, namentlich Gakuen iDOLM@STER. Bester Neueinsteiger ist Sword x Staff, ein charmantes 2D-RPG, das mit dem Satz „Strategie, Open World-Erkundung, Idle – warum wählst du nur eines, wenn du alles haben kannst?“ beworben wird. Für nächsten Monat erwarten wir Illusion Connect: Re als Top-Neueinsteiger.

Die aktuelle Top 10:

# Trend Game April 2026 1 ↑ 2 Love and Deepspace $48.975.000 2 — Genshin Impact $41.665.000 3 ↓ 2 Honkai: Star Rail $37.765.000 4 ↑ 7 Wuthering Waves $31.750.000 5 ↑ 3 Arknights $30.350.000 6 — GODDESS OF VICTORY: NIKKE $29.600.000 7 ↓ 2 Naruto Mobile $27.500.000 8 ↓ 1 Pokémon TCG Pocket $24.000.000 9 ↑ 10 Neverness to Everness $22.575.000 10 ↑ 3 Fate/Grand Order $15.720.000

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

via Revenue Ennad, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio