Eine Open-World voller Romantik: Japanische Dating-Sim geht mit Crowdfunding steil

Was es nicht alles gibt. Während viele Crowdfunding-Kampagnen schon glücklich sind, wenn sie ihr Finanzierungsziel erreichen, hat das neue Projekt des japanischen „Adult-Game“ Entwicklers Kiss sämtliche Erwartungen übertroffen.

Die Open-World-Romance-Sim Custom Romance City 3D3 konnte nach Angaben von Automation Media innerhalb von 38 Tagen insgesamt rund 55 Millionen Yen beziehungsweise etwa 295.000 Euro einsammeln. Damit erreichte das Projekt rund 5.500 Prozent seines ursprünglichen Finanzierungsziels von einer Million Yen.

Insgesamt beteiligten sich 1.541 Unterstützer an der Kampagne. Das ursprüngliche Ziel wurde dabei bereits wenige Minuten nach dem Start erreicht. Nach knapp zwei Tagen standen bereits rund zehn Millionen Yen auf dem Konto des Projekts.

Sechs Jahre Entwicklung

Custom Romance City 3D3 befindet sich laut Entwickler bereits seit rund sechs Jahren in Entwicklung und soll am 28. August 2026 für PC erscheinen. Das Spiel setzt die sogenannte „Custom“-Reihe des Studios fort und baut auf den Ideen früherer Titel auf. SpielerInnen können ihre virtuelle Partnerin umfangreich anpassen und gemeinsam mit ihr die offene Spielwelt von Romance City erkunden. Dabei stehen Dates, Aktivitäten und die Entwicklung der Beziehung im Mittelpunkt.

Produzent Yamato bedankte sich nach Abschluss der Kampagne bei den Fans für die überwältigende Unterstützung und kündigte an, die Entwicklung nun mit voller Kraft fortzusetzen. Nach dem enormen Erfolg der Crowdfunding-Kampagne dürfte das Team in den kommenden Monaten allerdings auch damit beschäftigt sein, die vielen zusätzlichen Inhalte umzusetzen, die durch die erreichten Bonusziele versprochen wurden.

Vom „Gastauftritt“ bis zum eigenen Gebäude

Die Unterstützer konnten zwischen zahlreichen Belohnungsstufen wählen. Dazu gehörten verschiedene Spielversionen, exklusive Charakter-Patenschaften mit zusätzlichen Events und Gegenständen sowie spezielle Sammlereditionen.

Besonders auffällig sind einige der höheren Unterstützerpakete. So können Unterstützer eigene Charaktere als „Gastauftritte“ in die Spielwelt integrieren lassen. Andere Stufen verewigen den Namen des Unterstützers dauerhaft im Spiel. Wer noch tiefer in die Tasche greift, darf sogar einem Gebäude innerhalb der Spielwelt seinen Namen geben.

Zusätzlich wurden während der Kampagne zahlreiche „Stretch Goals“ freigeschaltet, die neue Kostüme, Orte und weitere Inhalte hinzufügen. Nachdem sämtliche ursprünglichen Ziele erreicht wurden, legte das Team sogar noch weitere Bonusziele nach – und auch diese wurden vollständig finanziert.

via Automation Media, Bildmaterial: Custom Romance City 3D3, Kiss