In Turtles: The Last Ronin begibt sich ein einsamer Turtle auf einen God-of-War-ähnlichen Feldzug

THQ Nordic hat beim abendlichen Showcase Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin angekündigt. Eine solche Adaption der Graphic Novel hatte Doug Rosen, seines Zeichens Paramount Global Senior Vice President for games and emerging media, bereits im März offen angedeutet.

Wer ist der letzte Ronin? In von schweren Kämpfen verwüsteten New York City der Zukunft begibt sich der einzige überlebende Turtle auf eine nahezu hoffnungslose Mission, Gerechtigkeit für die Familie zu finden, die er verloren hat.

In einem Interview erklärte Doug Rosen im März, dass der Titel eine düstere, erwachsenere Version von Teenage Mutant Ninja Turtles darstelle. Er nutzt die Gelegenheit zudem für einen interessanten Vergleich zu den aktuellen „God of War„-Spielen, an denen sich der Titel orientieren soll.

THQ Nordic beschreibt The Last Ronin lediglich als basierend auf den Topseller-Comic-Buch von Eastman, Waltz, Bishop, Delgado und den Escorza-Brüdern. Der erste Teaser-Trailer gibt nicht wirklich weitere Details her.

Turtles: The Last Ronin erscheint für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series.

Hier ist der Teaser-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, THQ Nordic