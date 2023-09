Im Isekai-Action-RPG Mononoke no Kuni erkundet ihr die Welt mit eurem Welpen Musashi

Studio Lights, ein in Shinjuku ansässiges Studio, das sowohl an der Umgebungsbeleuchtung als auch an der Zwischensequenzbeleuchtung für Final Fantasy XVI und Forspoken gearbeitet hat, hat das „Isekai-Action-Rollenspiel“ Mononoke no Kuni angekündigt. Es wird im Frühjahr 2024 über Steam für den PC erscheinen. Versionen für PlayStation, Switch, iOS und Android sind aber auch in der Planung.

SpielerInnen begeben sich mit Ihrem entzückenden Welpen Musashi auf ein Abenteuer in einer offenen Roguelite-3D-Welt, die von Tiermenschen und Göttern bewohnt wird. Fischt, arbeitet auf der Farm und überquert Inseln mit dem Boot, um verschiedene Länder zu erkunden.

Um aus Mononoke, einem mit Dreck bedeckten Land, in die ursprüngliche Welt zurückzukehren, müssen sich SpielerInnen durch Dungeons kämpfen und Monster besiegen, um den Omiwa-Schrein wiederherzustellen. Der Titel wird SpielerInnen empfohlen, die gemütliche Dorfentwicklung, einzigartige Kunst und Fantasy im japanischen Stil mögen.

Ein erster kurzer Videoeindruck aus Mononoke no Kuni

Bildmaterial: Mononoke no Kuni, Studio Lights