Wildes Gerücht zu Pokémon Wind und Welle: Fans spekulieren über neues „Obama-Pokémon“

Rund um Pokémon Wind und Welle macht derzeit ein eher ungewöhnliches Gerücht die Runde: Ein neues Pokémon oder eine alternative Form könnte angeblich eine Verbindung zum ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama haben. Ausgangspunkt der Spekulationen ist Pokémon Pokopia, wo SpielerInnen auf Hinweise gestoßen sein wollen, die auf zukünftige Inhalte hindeuten könnten.

Konkret geht es um Hinweise auf ein gelbes Schalellos. Bislang existiert das Pokémon nur in zwei Varianten – pink und blau – doch im Spiel sollen Hinweise auf eine dritte, gelbe Form entdeckt worden sein. Diese bringt Fans zu einer realen Entdeckung aus dem Jahr 2017.

„Placida barackobamai“

Eine neu identifizierte, ebenfalls gelbe Meeresschnecke wurde damals „Placida barackobamai“ genannt – eine direkte Anspielung auf Obama und sein Engagement im Bereich Umweltschutz. Da Schalellos auf Meeresschnecken basiert, liegt für einige die Vermutung nahe, dass diese reale Vorlage als Inspiration dienen könnte.

Allerdings gilt: Nichts davon ist bestätigt. Weder ein neues Schalellos-Design noch eine konkrete Anspielung wurden offiziell angekündigt. Solche Fan-Theorien entstehen häufig rund um neue Pokémon-Spiele – besonders, wenn noch wenige Informationen bekannt sind.

Ganz neu wären reale Anspielungen im Pokémon-Universum allerdings nicht, Präsidenten nicht ausgenommen: Bereits in der siebten Generation wurde bei Pokémon Sonne und Mond rund um Manguspektor spekuliert, dass es sich um eine Anspielung auf einen anderen damaligen US-Präsidenten handeln könnte – bestätigt wurde das jedoch nie.

Bis zur offiziellen Vorstellung weiterer Details dürfte es also bei Spekulationen bleiben – auch wenn Fans weiterhin jedes noch so kleine Detail genau unter die Lupe nehmen. Bislang müssen wir uns mit dem ersten Trailer begnügen, der im Februar zum Pokemon Day veröffentlicht wurde. Das Spiel soll 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Bei Amazon sind Pokémon Wind* und Pokémon Welle* übrigens schon vorbestellbar.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak