„Black Myth“ kehrt noch in diesem Jahr zurück – aber anders, als ihr denkt

„Black Myth“-Fans warten weiter geduldig auf die Serien-Fortsetzung Black Myth: Zhong Kui. Game Science wird hier noch eine Weile forschen, eine Veröffentlichung ist nicht absehbar. Und trotzdem dürfen sich Fans auf eine zeitnahe Rückkehr von Black Myth freuen.

Das inzwischen mehr als 10 Millionen Mal verkaufte Black Myth: Wukong wird in diesem Jahr nämlich eine weltweite Konzert-Tour erleben. Bei den 12 Städten, die derzeit im Tourplan stehen, ist auch eine deutsche Stadt dabei.

Die Tour debütiert mit einem Konzert in Hangzhou, China. Es folgen Auftritte in Shanghai und Changsha, bevor es im Juli nach Los Angeles geht. Das bisher einzige Europa-Konzert ist in Berlin geplant – es gibt allerdings noch keinen Termin.

Der Tourplan sieht als bisher letzten datierten Auftritt Bankok am 21. November vor. Berlin wird also anschließen. „Ein Highlight dieser weltweiten Tournee ist die Verschmelzung traditioneller chinesischer Volksmusik mit symphonischer Orchestrierung. In Zusammenarbeit mit erfahrenen Musikern aus verschiedenen Regionen wird Game Science allen Auserwählten ein immersives musikalisches Erlebnis im Stil von ‚Ost trifft West‘ bieten“, so die Ankündigung.

Bildmaterial: Black Myth: Wukong, Game Science