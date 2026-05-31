Weitere Spiele sind „Switch 2“-kompatibel, aber es gibt auch wieder neue Probleme

Seit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 arbeitet Nintendo kontinuierlich daran, die Abwärtskompatibilität älterer Switch-Spiele weiter zu verbessern. Nun ist eine neue Welle an Kompatibilitäts-Updates erschienen, die weitere Titel auf der neuen Konsole optimieren.

Zu den Spielen, die laut Nintendo inzwischen fehlerfrei oder deutlich besser auf der Switch 2 laufen, gehören unter anderem Dragon Quest Builders, Monster Hunter Stories und Wolfenstein: Youngblood.

Gerade die Fehlerbehebungen von Monster Hunter Stories dürften einige Fans freuen. Schließlich erhielt die Reihe erst vor wenigen Monaten mit Monster Hunter Stories 3 einen großen und erfolgreichen neuen Ableger. Auch mit Dragon Quest Builders ist ein beliebter Titel unter den aktualisierten Spielen vertreten.

Einige Probleme bestehen weiterhin

Ganz fehlerfrei läuft jedoch noch nicht jedes Spiel auf der neuen Hardware. So weist Nintendo aktuell noch auf bekannte Probleme bei einigen Titeln hin. Bei Ghost Master: Resurrection können im DLC „Walls of Judgment“ Probleme beim Spielfortschritt auftreten. Die Grandia HD Collection leidet in bestimmten Bereichen unter Performance-Einbrüchen, während bei Resident Evil 5 vereinzelt Audioprobleme gemeldet werden.

Darüber hinaus gibt es weiterhin einige Spiele, die Nintendo derzeit als nicht unterstützt einstuft. Betroffen sind aktuell Attack on Titan 2, Crypt Carnage, Megadimension Neptunia VII sowie Truck Simulator USA. Bei diesen Titeln können Probleme auftreten, die den Spielfortschritt verhindern.

Die Liste der neu vollständig kompatiblen Spiele:

Buddy Collection if

Dragon Quest Builders

Laysara: Summit Kingdom

Monster Hunter Stories

Neon Inferno

Overcooked: All You Can Eat

This is Fine: Maximum Cope

Top Cop: Police Training

Wolfenstein: Youngblood.

Nintendo bietet eigene Kompatibilitäts-Datenbank an

Wer sich fragt, ob die eigene Spielesammlung problemlos auf der Switch 2 läuft, muss nicht lange suchen. Nintendo hat bereits vor einiger Zeit eine offizielle Kompatibilitäts-Webseite eingerichtet. Dort lässt sich für nahezu jedes Switch-Spiel prüfen, ob es vollständig unterstützt wird, bekannte Einschränkungen besitzt oder aktuell noch Probleme aufweist.

Da Nintendo die Liste regelmäßig aktualisiert, lohnt sich insbesondere bei betroffenen Spielen ein gelegentlicher Blick auf die Datenbank. Weitere Verbesserungen der Abwärtskompatibilität dürften auch in den kommenden Monaten folgen. Sind euch in letzter Zeit Probleme bei eurem Spiel aufgefallen?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Dragon Quest Builders, Square Enix