Von den zwei Spielen mit „Yakuza-DNA“ sehen wir in Kürze eines bei Xbox Presents wieder

Yakuza-Fans freuen sich aktuell auf zwei Spiele, die beide nicht Yakuza heißen, aber viel Yakuza-DNA in sich tragen. Während es für Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi und sein neues Spiel Gang of Dragon aktuell nicht so gut aussieht, läuft es für Stranger Than Heaven von Ryu Ga Gotoku blendend.

Lange Zeit war das Spiel ein Rätsel. Im Rahmen der Xbox Partner Preview 2026 wurde Stranger Than Heaven endlich genauer vorgestellt – und es bringt ein ungewöhnliches Konzept mit sich: Action über gleich fünf verschiedene Epochen hinweg. Weitere Einblicke versprach man bei einer Show am 7. Mai zu geben – dazu gibt es nun weitere Details.

Bei der speziellen Xbox Presents wird man sich ganze 30 Minuten dem Spiel widmen und exklusive Einblicke bieten, „von der Story und der Welt bis zu den Charakteren“. Diese sollen direkt von den EntwicklerInnen und dem Cast kommen. Die Show beginnt am 7. Mai zur leider hierzulande unchristlichen Zeit um 1 Uhr nachts. Bei Youtube könnt ihr live dabei sein.

Im neuen Titel des Ryu Ga Gotoku Studios erlebt ihr unterschiedliche Zeitabschnitte und Städte, die jeweils eigene Gegner, Schauplätze und Herausforderungen bieten. Stranger Than Heaven, das für auch für PCs und PlayStation 5 erscheint und neben Xbox Series auch Xbox Play Anywhere unterstützt, wird direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio