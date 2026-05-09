Cygames besucht die Dokomi 2026 und hat das neue Granblue Fantasy im Gepäck

Für viele von euch ist die Dokomi sowieso ein Pflichttermin im Jahreskalender. In diesem Jahr wird die Anime- und Japan-Expo noch ein wenig bunter. Der japanische Entwickler und Publisher Cygames hat seine Teilnahme angekündigt.

Vom 29. bis zum 31. Mai 2026 werden Interessierte das kommende Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok ausprobieren können. Cygames hat auf dem 80 Quadratmeter großen Stand (9P02 in Halle 9) aber noch mehr zu bieten, darunter einen CyStore-Bereich, in dem es exklusive Fanartikel nicht nur zu Granblue Fantasy geben wird, sondern auch zu Shadowverse und Umamusume.

„Von neuen Geschichten bis hin zu neuen Spielmodi wurde Relink überarbeitet und verbessert, um das ultimative Action-RPG-Erlebnis zu bieten“, heißt es von Cygames. Neben Beatrix gibt es neue Primal Bursts, neue Koop-Quest-Stufen, zusätzliche Bosse und einen neuen Solo-Modus namens „Der Konflux“. Neue „Meisterfähigkeiten“ sollen Charaktere über ihre Grenzen hinausbringen und Beschwörungen neue taktische Optionen bieten.

Neben Crossplay wird es auf Nintendo Switch 2 außerdem einen lokalen, drahtlosen Mehrspielermodus zwischen Konsolen geben. Relink – Endless Ragnarok, dessen Inhalte zeitgleich auch für bisherige Plattformen erscheinen, erscheint am 9. Juli 2026 für Nintendo Switch 2.

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames