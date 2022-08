Tokyo Stories ist das neue Spiel von rain-Director Yuki Ikeda

Erinnert ihr euch an rain? Dann interessiert ihr euch vielleicht für Tokyo Stories. Rain-Direcor Yuki Ikeda hat gemeinsam mit Drecom jetzt Tokyo Stories für eine Veröffentlichung auf Konsolen und PCs angekündigt.

Die offizielle Website verrät nichts zum Genre des Spiels, überhaupt sind weitere Details noch rar. Es gibt allerhand Bilder und einen Trailer, aber ob es Konzeptbilder oder was davon Spielausschnitte sind, ist nicht klar.

Tokyo Stories spielt in einem Pixel-Art-Tokyo und zeigt ein „menschliches Drama“, das sich dort aufzeigt. Ein Mädchen, das in diese Stadt kam, um ihre verschwundene Freundin zurückzubringen. Ein junger Mann, der mit einem Geheimnis in diese Stadt kam, das er nicht teilen kann. Ein Mädchen, das in dieser Stadt verschwand, ohne zu sagen, wohin sie wollte.

Auf dem Twitter-Account möchte man euch auf dem Laufenden halten!

Der erste Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Tokyo Stories, Drecom