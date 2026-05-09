Neverness to Everness: Studio adressiert die KI-Nutzung und entfernt Elemente mit Patch

Das F2P-Open-World-RPG Neverness to Everness sieht sich in den letzten Tagen deutlicher Kritik aus dem Westen ausgesetzt. Hintergrund sind Assets und Artworks, bei denen offenbar KI zum Einsatz kam. Auch bekannte Werbepartner wie die VTuberin Ironmounse und die deutsche VTuberin Shylili beendeten ihre Zusammenarbeit.

Ironmouse fand dazu harsche Worte: „Sie hatten meinem Team gesagt, dass es buchstäblich kein KI-Material gibt“, erklärt sie. „Ich wusste es nicht, bis ich das auf Twitter nach dem Stream gesehen habe … Sie haben meinen Sponsoren-Leuten gesagt: ‚Nein, wir haben keine KI in irgendwas. Es gibt nirgends KI.‘ Und es ist einfach so, warum lügst du verdammt nochmal, Bro?“

Offenbar war das ein Problem in der Kommunikation des Studios mit seiner PR, denn das Studio selbst gab bereits wiederholt zu, dass sie KI nutzen würden.

Hotta reagiert und entfernt Assets

Die Hotta Studios reagieren darauf, indem sie die beanstandeten Assets korrigieren. Der bekannteste ist ein Easter Egg, ein KI-generierter In-Game-Werbebanner, der an den Anime „Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte“ anspielt. Er wurde mit dem aktuellen Patch durch eine Werbung für eine Getränkedose ersetzt. Ebenso geht es dem Einführungsvideo zum „Pink Paws Heist“.

In diesem Video wurde offensichtlich KI zur Generierung genutzt – ein Screenshot des zeigt, wie eine im Video enthaltene Katze kurzzeitig mit der Umgebung „verschmilzt“ und ein Polizeiauto 6 Türen hat.

Seltene Reaktion aus China auf Kritik aus dem Western

Wie Fans von Gacha-Games aus China anmerken, ist eine Anpassung des Spiels auf Kritik aus dem Westen sehr selten zu sehen. Es wird vermutet, dass es daran liegt, dass das Spiel eine sehr starke Spielerbasis im Westen, insbesondere den USA, hat.

Gleichzeitig wird auf Reddit und Twitter kontrovers diskutiert, ob die Entfernung der Assets nun gut oder schlecht sei. Denn immerhin wurde jetzt ein Easter Egg durch eine sehr generische Werbung ersetzt.

Auch das KI-generierte Video wird zum Teil weniger kritisch gesehen, als das erste Feedback vermuten lässt. Manche vermissen das schlecht gemachte KI-Video bereits: Es sei bewusst satirisch gestaltet und hätte sie zum Lachen gebracht. Fans aus dem Osten empfinden den Aufschrei aus dem Westen sogar zum Teil übertrieben, denn auch im echten Leben würde zunehmend KI für Werbung eingesetzt.

Das Statement im Original

„Vielen Dank für das Feedback. Es ist uns wichtig“, beginnen die NTE-Macher. Neverness to Everness basiert auf menschlicher Kreativität. Die Charaktere, Geschichten und die Welt, die du erlebst, sind das Werk von Künstlern, Autoren und Designern.“

Und weiter: „KI-unterstützte Tools wurden nur bei einer kleinen Anzahl von Hintergrund- und Umgebungselementen eingesetzt, nicht bei den Charakteren oder Geschichten, die dieses Spiel definieren. Wir prüfen die markierten Assets bereits und arbeiten sie um: „Clear Skies in Summer“ und „Pink Paws Heist“. Dein Feedback prägt dieses Spiel, also lass es weiter kommen. Wir hören zu und sind entschlossen, die Qualität zu liefern, die du verdienst.“

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio