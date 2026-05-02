Instagram-Änderung entfacht neue NieR-Theorien: Fans klammern sich an neuen Hinweis

Erst der Aprilscherz – und jetzt das: Die Reihe NieR sorgt erneut für Gesprächsstoff. Dieses Mal steht der offizielle Instagram-Account im Mittelpunkt, der mit einer ungewöhnlichen Änderung Fans aufhorchen lässt.

Wie ein Nutzer auf Reddit berichtet, wurde die Bio des Accounts angepasst und enthält nun den kryptischen Hinweis: „this social media account may delete itself for narrative purposes.“ Lose übersetzt: „Dieser Social-Media-Account wird möglicherweise aus dramaturgischen Gründen gelöscht.“

Eine klare Bedeutung gibt es nicht – genau das heizt die Spekulationen weiter an. Einige Fans sehen darin einen möglichen Teaser für ein neues Projekt, andere rechnen eher mit einem weiteren kreativen „Gag“ im typischen Stil der Reihe.

Zwischen Hoffnung und Frust

Die Community ist solche Andeutungen mittlerweile gewohnt. Entwickler Yoko Taro gilt als bekannt für ungewöhnliche Aktionen, und auch Publisher Square Enix hat Fans in der Vergangenheit mehrfach mit vagen Hinweisen oder Aktionen überrascht – zuletzt etwa mit einem Aprilscherz rund um ein vermeintlich neues Spiel, der anschließend von Fans noch größer gemacht wurde, als er eigentlich ist.

Gleichzeitig gibt es Gründe für neue Hoffnung: NieR: Automata erreichte kürzlich die Marke von zehn Millionen verkauften Einheiten, begleitet von der Aussage, dass die Geschichte „weitergehen“ soll. Dennoch bleibt die Stimmung gespalten – zwischen vorsichtigem Optimismus und der Sorge, erneut auf eine falsche Fährte gelockt zu werden.

Ob hinter der aktuellen Instagram-Änderung tatsächlich mehr steckt oder nur ein weiterer typischer NieR-Moment, bleibt offen. Was meint ihr?

via The Gamer, Bildmaterial: Square Enix