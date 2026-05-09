The One Piece setzt Anfang 2027 Segel auf Netflix

One Piece und Netflix sind mittlerweile zwei Marken, die gerne miteinander in Verbindung gebracht werden. Zum einen strahlt das Streamingportal den aktuellen Anime, der bei Toei Animation entsteht, aus. Zum anderen produziert Netflix eine Live-Action-Serie zu One Piece, die dieses Jahr eine zweite Staffel erhielt. 2027 folgt die dritte Staffel der Live-Action-Umsetzung.
Im Februar 2027 soll zudem The One Piece erscheinen. Dabei handelt es sich um eine neue Anime-Adaption des weltweit beliebten Mangas, die von WIT Studio produziert wird. Die Neuauflage des Animes wurde bereits Ende 2023 angekündigt.
Erstmal sieben Folgen
Die Staffel soll sieben Folgen umfassen und die East Blue Saga bzw. die ersten 50 Kapitel des Mangas abdecken. Insgesamt soll die Staffel ca. 300 Minuten lang sein. Alle Folgen der ersten Staffel sollen gleichzeitig veröffentlicht werden.
Für die Produktion zeichnet vor allem WIT Studio verantwortlich, das zuletzt die Anime-Umsetzungen der ersten drei Staffeln von „Attack on Titan” und „Spy x Family” realisierte. Die weltweite Veröffentlichung soll über Netflix erfolgen, das gemeinsam mit Toei Animation, Fuji Television und Shueisha an der Produktion beteiligt ist.
Zu den wichtigsten Mitarbeitern der neuen Anime-Adaption zählen mehrere Personen, die zuvor bereits an „Attack on Titan“ mitgearbeitet haben. Dazu gehören Masashi Koizuka als Regisseur, Kyoji Asano als Leiter des Charakterdesigns und Ryoma Kawamura als Animationsproduzent.
via Siliconera, Netflix, Bildmaterial: The One Piece, Netflix, WIT Studio
3 Kommentare
Ich kenne mich im One-Piece-Universum nicht so gut aus, aber warum wird die Serie jetzt noch einmal als Anime umgesetzt?
Zumal die ursprüngliche Anime-Serie ja auch noch läuft. Irgendwie ein bisschen surreal. Klar, die originale Serie ist schon ein paar Jahre alt und hat hier und da Pacing-Probleme. Aber naja … Ich weiß nicht … 😅
Also so viel wie ich mitbekommen habe, ist das halt verkürzt/ der Ablauf schneller ect. Es soll kürzer werden, also ohne Filler, ähnlich wie DB Kai, falls dir das was sagt.
Aber ja, weis auch nicht was ich von halten soll, da der Anime aktuell noch am laufen ist, bei Naruto wäre es angebrachter.
Ich denke auch, dass sie es nicht komplett neu machen werden. Theoretisch wäre bis zum wano kuni Arc angebracht aber selbst das wäre ein Mammut Projekt. Weil ab wano kuni ist die Animationsqualität so dermaßen explodiert, das man auch die pacing Probleme voll verkraften kann, weil die Kämpfe wirklich phänomenal sind. Aber mal gucken.
Ich werde mir definitiv lieber das Remake geben als noch eine Staffel von dem cringe live action Desaster. Ich weiß, die Netflix Serie hat einen guten Ruf aber für mich das vollkommen cringe von Anfang bis Ende.