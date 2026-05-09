The One Piece setzt Anfang 2027 Segel auf Netflix

One Piece und Netflix sind mittlerweile zwei Marken, die gerne miteinander in Verbindung gebracht werden. Zum einen strahlt das Streamingportal den aktuellen Anime, der bei Toei Animation entsteht, aus. Zum anderen produziert Netflix eine Live-Action-Serie zu One Piece, die dieses Jahr eine zweite Staffel erhielt. 2027 folgt die dritte Staffel der Live-Action-Umsetzung.

Im Februar 2027 soll zudem The One Piece erscheinen. Dabei handelt es sich um eine neue Anime-Adaption des weltweit beliebten Mangas, die von WIT Studio produziert wird. Die Neuauflage des Animes wurde bereits Ende 2023 angekündigt.

Erstmal sieben Folgen

Die Staffel soll sieben Folgen umfassen und die East Blue Saga bzw. die ersten 50 Kapitel des Mangas abdecken. Insgesamt soll die Staffel ca. 300 Minuten lang sein. Alle Folgen der ersten Staffel sollen gleichzeitig veröffentlicht werden.

Für die Produktion zeichnet vor allem WIT Studio verantwortlich, das zuletzt die Anime-Umsetzungen der ersten drei Staffeln von „Attack on Titan” und „Spy x Family” realisierte. Die weltweite Veröffentlichung soll über Netflix erfolgen, das gemeinsam mit Toei Animation, Fuji Television und Shueisha an der Produktion beteiligt ist.

Zu den wichtigsten Mitarbeitern der neuen Anime-Adaption zählen mehrere Personen, die zuvor bereits an „Attack on Titan“ mitgearbeitet haben. Dazu gehören Masashi Koizuka als Regisseur, Kyoji Asano als Leiter des Charakterdesigns und Ryoma Kawamura als Animationsproduzent.

via Siliconera, Netflix, Bildmaterial: The One Piece, Netflix, WIT Studio