The One Piece: Anime-Remake von Netflix und Studio WIT angekündigt

Wie Netflix bekannt gegeben hat, ist eine neue Anime-Adaption zur beliebten Serie „One Piece“ in der Produktion. Unter dem Titel The One Piece soll die neue Anime-Serie einmal mehr mit dem „East Blue Arc“ beginnen.

Alte Geschichte, neuer Anime

Für die Produktion zeichnet sich vor allem Studio WIT verantwortlich, die zuletzt für die Anime-Umsetzungen der ersten drei Staffeln „Attack on Titan“ oder auch „Spy x Family“ sorgten. Die weltweite Veröffentlichung soll via Netflix erfolgen, die gemeinsam mit Toei Animation, Fuji Television und Shueisha ebenfalls an der Produktion beteiligt sind. Ein erstes Visual gibt es auch:

Die Ankündigung kommt zweifelsohne überraschend, läuft die aktuelle Anime-Umsetzung doch noch fröhlich weiter. Diese startete bereits 1999 und zählt bis dato über 1000 Episoden. Gut möglich, dass man aus der Live-Action-Adaption neu begeisterte Zuschauer ins Anime-Boot holen möchte. Eine Frischzellenkur der ersten Abenteuer um die Strohhutbande wirkt da zumindest nicht mehr allzu abstrus.

Die Ankündigung von The One Piece

Bildmaterial: The One Piece, Studio WIT, Netflix