Take-Two CEO bekräftigt den Herbst-Termin von Grand Theft Auto VI

Jetzt aber wirklich: Nach unzähligen Gerüchten, Spekulationen und immer neuen Diskussionen rund um mögliche Verschiebungen scheint Grand Theft Auto VI weiterhin fest für den 19. November geplant zu sein.

Das bestätigte Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, im Gespräch mit Variety im Vorfeld der aktuellen Geschäftszahlen: „Ich denke, es ist wahrscheinlich positiv, heute noch einmal den 19. November als Starttermin zu bekräftigen.“

Auch zu möglichen Preisankündigungen und Vorbestellungen äußerte sich Zelnick. Diese werde man nicht im Rahmen von Investoren-Calls bekanntgeben: „Wir geben in unseren Analystengesprächen niemals Marketingankündigungen bekannt. Niemals, niemals, niemals.“

Marketing soll im Sommer beginnen

Spannend bleibt vor allem die Frage, wann Rockstar Games endlich richtig mit der Marketingkampagne loslegt. Laut Zelnick soll das weiterhin „im Sommer“ passieren: „Rockstar plant, im Sommer mit der Vermarktung von [Grand Theft Auto VI] zu beginnen.“ Konkrete neue Trailer oder Gameplay-Einblicke gibt es aktuell zwar noch nicht, die nächsten Wochen bzw. Monate dürften für Fans aber trotzdem spannend werden.

Zusätzlich kursieren derzeit Gerüchte, wonach Rockstar zur Veröffentlichung möglicherweise keine klassischen Review-Codes an Medien verschicken könnte – offenbar um Leaks möglichst zu vermeiden. Offiziell bestätigt wurde das bislang allerdings nicht.

So oder so dürfte der Herbst für die gesamte Spielebranche enorm spannend werden. Grand Theft Auto VI erscheint für die PlayStation 5 und die Xbox Series und gilt bereits jetzt als eine der größten, wenn nicht sogar die größte Veröffentlichung der letzten Jahre.

via Gematsu, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games