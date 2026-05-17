Rockstar plant angeblich, keinen einzigen Review-Code für Grand Theft Auto 6 herauszugeben

Grand Theft Auto 6 steht vor der Tür – mal wieder. Nach mehreren Verschiebungen steht aktuell der 19. November 2026 als geplanter Termin fest. Für die Branche, sprich alle anderen, die auch Videospiele veröffentlichen wollen, ist das durchaus wichtig.

Denn wenn GTA 6 erscheint, wird es die Videospielwelt voraussichtlich nahezu vollständig vereinnahmen, so die Erwartung. Kein Platz für andere. Wer angeblich nicht vollständig vereinnahmt wird, sind die Rezensenten. Einem neuen Gerücht zufolge soll Rockstar planen, keine Review-Muster an die Presse herauszugeben.

Der brasilianische Journalist Pedro Henrique Lutti Lippe stellt diese Behauptung in seinem neuen Podcast auf. Demnach solle der Plan sein, dass kein Medium vorab Review-Codes erhält. Stattdessen sei lediglich ein Review-Event geplant, bei dem Journalisten unter Aufsicht „tagelang festgehalten“ werden, um so dem Spiel die berüchtigten Wertungen zu geben.

Insider Gaming hat die Behauptung aufgegriffen und schätzt sie als gar nicht so abwegig ein. Auch wenn Review-Codes gegen Geheimhaltungsverträge herausgegeben werden, so sind sie die wahrscheinlich größte Leaking-Quelle neben frühzeitigen Kopien im Handel. Zur physischen Veröffentlichung gab es ebenfalls bereits Gerüchte, die Take-Two CEO Strauss Zelnick allerdings bereits entkräftete.

Klar ist auch, dass Reviews in Medien nicht nur Interessierten bei der Kaufentscheidung helfen. Sie sind auch Teil des Marketing-Plans und erscheinen nicht umsonst allesamt an einem bestimmten Tag zu einer festen Uhrzeit. Dass Grand Theft Auto 6 diese Art der „Werbung“ nicht zwingend nötig hat – geschenkt. Es wird langsam spannend.

via Insider Gaming, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games