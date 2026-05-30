Dank dieses immersiven Events sollt ihr bald ein „echter Pokémon-Trainer“ werden können

Das kanadische Multimedia Entertainment Studio Moment Factory ist bekannt dafür, mit aufwändiger Technik besondere Erlebnisse in der echten Welt zu schaffen. Das erste gemeinsame Projekt von Moment Factory und Mitsui Fudosan bot beispielsweise das Erlebnis „Light Cycles“ in den Botanischen Gärten von Kyoto anlässlich deren 100-jährigen Jubiläums.

Jetzt wurde The Pokémon Company auf die beiden Unternehmen aufmerksam, die „eine Pipeline innovativer Projekte, die weiterhin Technologie, Kunst und ikonische Marken miteinander verbinden“ prüfen.

Mit dem Ziel, „innovative Fan-Erlebnisse zu schaffen“ möchte The Pokémon Company International, „interaktive Technologie und innovatives Storytelling“ kombinieren, um die Welt von Pokémon zum Leben zu erwecken.

Moment Factory versichert, dass das Erlebnis Fans zusammenbringen und ihnen ermöglichen wird, auf einzigartige Weise „in die Rolle“ eines Pokémon-Trainers zu schlüpfen. Geplant ist eine Tour durch ausgewählte Standorte weltweit, beginnend in Europa im Frühjahr 2027.

Andy Gose, Head of Media Production bei The Pokémon Company International, äußerte sich wie folgt zu dem kommenden Erlebnis: „Menschen auf der ganzen Welt sind immer daran interessiert, die Welt von Pokémon auf neue und bedeutungsvolle Weise zu erleben. Wir freuen uns darauf zu sehen, welche Freude es Trainern bereiten wird und wie es die Leidenschaft und das Abenteuer stärkt, die die Community verbinden.“

Weitere Details zum Erlebnis sollen veröffentlicht werden, sobald der Start näher rückt. Falls ihr euch aktuell nur schwer vorstellen könnt, welche Art von Pokémon-Erlebnis euch dabei erwarten soll, schaut euch das Video zu den „Light Cycles“ von Kyoto Project an.

Light Cycles Kyoto Projekt:

via Automaton Media, Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company