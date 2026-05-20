Gotta Snap ´em all: Forza Horizon 6 stichelt mit Anspielung auf Nintendo-Rechtsanwälte

Ähnlich wie in Grand Theft Auto gibt es auch in Forza Horizon 6 moderierte Radiosender – unter anderem einen, der rein auf japanische Musik fokussiert ist. Ein Klassiker der Reihe ist das Hospital Records Radio, das seit Forza Horizon 2 aus dem Jahr 2014 ein fester Bestandteil der Reihe ist.

In Forza Horizon 6 machen die Moderatoren auch auf die Foto-Funktion im Spiel aufmerksam. Die Hosts fordern dabei die SpielerInnen auf: „Schnappt euch eure Kamera und knipst sie alle“ – aber fügen einschränkend hinzu: „Es ist wie dieses japanische Sammelspiel, dessen Namen wir aus rechtlichen Gründen nicht nennen dürfen.“

Fans sind sich sicher: Das ist eine Anspielung auf das von HAL entwickelte Pokémon Snap beziehungsweise das von Bandai Namco erschaffene Serien-Revival New Pokémon Snap für Nintendo Switch. Und natürlich auf die „umtriebigen“ Anwälte von Nintendo.

Nintendos Rechtsabteilung ist aufgrund ihres strikten Umgangs mit geistigem Eigentum seit Jahren Ziel zahlreicher Witze. Besonders Fahrt nahm das Ganze vor rund einem Jahrzehnt auf wegen des DMCA-Takedowns gegen Pokémon Uranium sowie aktuell wegen der laufenden Klage gegen den Palworld-Entwickler Pocketpair.

Zugegeben: So tiefgründig ist dieser Forza-Gag wahrscheinlich nicht. Vermutlich geht es eher um den Witz, die Anspielung überhaupt zu machen, als um einen direkten Seitenhieb auf Nintendos Klagefreudigkeit.

Diese Art des Witzes ist dabei schon ziemlich alt – eine der bekanntesten Varianten davon ist im Film „Austin Powers“ zu sehen, in der Japaner vor Godzilla wegrennen – aber aufgrund der internationalen Copyrights ist es nicht Godzilla. Trotzdem müsse man gemeinsam mit Pikachu und Glumanda – die man natürlich nicht Pikachu und Glumanda nennt – wegrennen, als sei es Godzilla – denn so will es das Skript.

via GamesRadar, Bildmaterial: Forza Horizon 6, Xbox Game Studios, Playground Games, Turn 10 Studios