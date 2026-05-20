Nach über 10 Jahren erreicht die „Cyber Sleuth“-Reihe einen bedeutenden Meilenstein

Digimon Story: Cyber Sleuth erschien erstmals im Jahr 2015 für PS Vita und PlayStation 4 in Japan. Daraufhin folgte eine lokalisierte Fassung des beliebten Digimon-Rollenspiels. 2017 erschien dann mit Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory eine Fortsetzung.

Mit der Digimon Story: Cyber Sleuth – Complete Edition, die beide Titel vereint, erschien 2019 letztlich auch eine Version für PCs und Nintendo Switch. Dass die Spiele für Bandai Namco immer noch von Bedeutung sind, zeigt die neueste Verkaufsmeldung.

Neuer Meilenstein

Wie der offizielle Twitter-Account der Digimon-Spiele bekannt gab, wurden von Digimon Story: Cyber Sleuth und Hacker’s Memory weltweit insgesamt mehr als drei Millionen Exemplare verkauft. Publisher und Entwicklerstudio freuen sich natürlich, wenn Fans auch weiterhin die Digimon-Spiele unterstützen.

Einen Teil dazu beigetragen hat sicherlich der neueste Teil der Reihe, Digimon Story: Time Stranger, der im Oktober letzten Jahres erschien und der vielleicht auch noch einmal die Aufmerksamkeit auf den Vorgänger lenkte.

Zum Vergleich: Der neueste Teil der Reihe erreichte den ersten Meilenstein gut zwei Monate nach dem Launch. Vor wenigen Monaten gab man bekannt, dass sich der Titel weltweit eine Million Mal verkauft hat.

via Gematsu, Bildmaterial: Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory, Bandai Namco, Media.Vision