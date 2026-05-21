Digimon, Elden Ring und viel Spielzeug bescheren Bandai Namco ein starkes Geschäftsjahr

Wie bei vielen anderen japanischen Videospielunternehmen endet auch für Bandai Namco das Geschäftsjahr am 31. März 2026. Das Unternehmen verzeichnete sehr gute Werte beim Nettoumsatz und Betriebsgewinn. Diese Entwicklung ist auf den Erfolg großer Marken wie Gundam, One Piece und Elden Ring zurückzuführen.

Insgesamt erzielte Bandai Namco einen Nettoumsatz von 1.348,2 Mrd. Yen, umgerechnet ca. 7,31 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 106,7 Mrd. Yen im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Betriebsergebnis stieg im Vorjahresvergleich ebenfalls um 9,3 Mrd. Yen auf 189,5 Mrd. Yen, umgerechnet ca. 1,03 Mrd. Euro. Das Unternehmen konnte in fast allen Bereichen ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.

Erfolgreiche Marken

Bandai Namco macht nicht nur mit Videospielen, sondern mit dem Bereich „Toys and Hobby“, der Spielzeug, Kartenspiele und ähnliche Produkte beinhaltet, den größten Umsatz und Gewinn. Allein die Marke Mobile Suit Gundam erwirtschaftete in diesem Bereich in Japan 106,3 Mrd. Yen (ca. 576,46 Millionen Euro).

Auf den Plätzen zwei und drei folgen One Piece und Dragon Ball. Betrachtet man die Zahlen für den weltweiten Vertrieb der Marken an, ergeben sich folgende Zahlen für das letzte Geschäftsjahr:

Mobile Suit Gundam: Jahresumsatz von 254,3 Milliarden Yen (ca. 1,38 Milliarden Euro)

One Piece: Jahresumsatz von 139,3 Milliarden Yen (ca. 755,42 Millionen Euro)

Dragon Ball: Jahresumsatz von 138,0 Milliarden Yen (ca. 748,24 Millionen Euro)

Kamen Rider: Jahresumsatz von 29,7 Milliarden Yen (ca. 161,03 Millionen Euro)

Naruto: Jahresumsatz von 25,7 Milliarden Yen (ca. 139,35 Millionen Euro)

Erfolgreiche Veröffentlichungen

Während die Spielzeugsparte und Freizeiteinrichtungen profitabel waren, gab es im Bereich der Heimkonsolenspiele Schwankungen. Laut Bandai Namco wurden diese durch Änderungen im Titelangebot im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr beeinflusst.

Nichtsdestotrotz konnte der digitale Bereich einen Nettoumsatz von 476,6 Mrd. Yen (ca. 2,58 Mrd. Euro) erzielen. Im Vorjahresvergleich ist das ein Plus von 20,9 Mrd. Yen. Beim Betriebsgewinn sehen die Zahlen leider etwas schlechter aus. Dieser sank um 11,9 Mrd. Yen auf 56,6 Mrd. Yen (ca. 307,48 Millionen Euro).

Laut Bandai Namco trugen im abgeschlossenen Geschäftsjahr insbesondere die Titel Elden Ring Nightreign und Digimon Story: Time Stranger zu den Ergebnissen bei. Für das kommende Geschäftsjahr sind ebenfalls verschiedene Veröffentlichungen geplant, die gute Ergebnisse bringen sollen.

Bisher wurden unter anderem Ace Combat 8: Wings of Theve für dieses Jahr und ein umfangreicher DLC für Dragon Ball Sparking Zero für diesen Sommer angekündigt. Im kommenden Jahr folgt dann die Veröffentlichung von Dragon Ball Xenoverse 3. Zudem befindet sich derzeit ein Live-Action-Film von Elden Ring in Produktion.

Insgesamt plant das Unternehmen, im laufenden Geschäftsjahr 14 neue Spiele für Heimkonsolen auf den Markt zu bringen, davon fünf in der ersten Jahreshälfte.

Bandai Namco (1), (2), Bildmaterial: Bandai Namco