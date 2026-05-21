Square Enix veranstaltet Game-Contest und belohnt gute Spielideen mit Millionen von US-Dollar

Square Enix hat einen neuen Entwickler-Contest in Japan angekündigt, bei dem japanische Entwickler nicht nur einen Publishing-Deal für ihr Spiel, sondern auch bis zu 1,89 Millionen US-Dollar an Preisgeld abstauben können.

Der Square Enix Game Contest 2026 beginnt im Dezember mit Einreichungen durch Entwickler und erinnert ein wenig an ein ähnliches Vorgehen von Shueisha Games. Der Publisher veranstaltet regelmäßig Game Camps und ähnliche Initiativen und entdeckte so unter anderem die Macher von Urban Myth Dissolution Center.

Square Enix selbst versuchte es auf diesem Wege auch schon: Im Rahmen von Square Enix Collective gab man dafür sogar einst eigene Marken frei. Auch mit dem neuen Programm ist es das Ziel, neue Spielideen zu entdecken und anzuleiten, bis hin zum vollständigen Publisher-Support.

Die Bewerbung erfordert allerdings ein Projekt, das schon ein Stück weit fortgeschritten ist. Bewerber müssen unter anderem ein Gameplay-Video einreichen, das in einer ersten Beurteilungsrunde als Grundlage dient. In einer zweiten Runde will Square Enix dann eine spielbare Version sehen, in der dritten Runde wird man dann zu einem Interview eingeladen.

Square Enix arbeitet die Richtlinien für den Contest noch aus, aber offenbar sollen auch KI-generierte Inhalte zugelassen werden. Man wolle allerdings Transparenz gewährleisten und Urheberrechtsverletzungen verhindern. Nicht zugelassen sind Virtual-Reality-Spiele, ansonsten sollten die Beiträge auf PCs oder Mobilgeräten spielbar sein.

Die Anmeldefrist beginnt am 15. Dezember und endet am 15. März 2027. Anschließend will Square Enix innerhalb von drei Monaten die Einreichungen sichten und Gewinner führen. Über mehrere Kategorien hinweg gibt es Preisgelder und Publisher-Support für die Gewinner. Der Hauptpreis beträgt 300 Millionen Yen (etwa 1,89 Millionen US-Dollar) und insgesamt sind 6,3 Millionen US-Dollar im Preispool.

In den sozialen Medien erhält der Wettbewerb bereits viel Zuspruch, auch von Square-Enix-Größen. Yoko Taro bezeichnete den Wettbewerb in einem Tweet als interessanteste Ankündigung, von der er seit Langem von Square Enix gehört habe. Square Enix hat eine offizielle Website zum Contest eingerichtet.

via Automaton Media, Bildmaterial: Square Enix