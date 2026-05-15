Nintendo stellt buntes Line-up an Games für die Dokomi 2026 in Düsseldorf vor

Für viele von euch ist die Dokomi sowieso ein Pflichttermin im Jahreskalender. In diesem Jahr wird die Anime- und Japan-Expo noch ein wenig bunter. Neben Cygames hat jetzt auch Nintendo seine Teilnahme angekündigt.

In den sozialen Medien gab Nintendo bekannt, dass man mehrere Spiele vorstellen möchte. Namentlich zählt man dabei Yoshi and the Mysterious Book, Pokémon Pokopia, Final Fantasy VII Rebirth und Pragmata auf.

Die Grafik zum inzwischen seltsamerweise gelöschten Tweet zeigt außerdem Mario Tennis Fever und Tales of Arise für Nintendo Switch 2. Wieso Nintendo den Tweet wieder entfernt hat, ist nicht bekannt. Möglicherweise ergeben sich kurzfristig Änderungen am Line-up.

Die Dokomi ist die größte Japan- und Anime-Expo in Deutschland und findet in diesem Jahr vom 29. bis zum 31. Mai 2026 in Düsseldorf statt. Die Messe ist nicht nur bekannt für ihr buntes Rahmenprogramm, sondern auch für prominente Gäste aus dem Bereich Anime, Musik und Manga.

Bildmaterial: Nintendo