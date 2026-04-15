25 Jahre Animal Crossing: Nintendo überrascht mit gleich zwei Geschenken für alle Fans

Na, wie sieht es auf eurer Insel aus? Wir meinen nicht eure Inseln aus Pokémon Pokopia oder dem bald erscheinenden neuen Tomodachi Life. Es geht um Animal Crossing: New Horizons.

Die gemütliche Lebenssimulation Animal Crossing feiert Geburtstag – und das nicht zu knapp. Am 14. April wurde die Reihe stolze 25 Jahre alt. Nintendo nutzt das Jubiläum, um Fans mit einer kleinen, aber feinen Überraschung direkt im Spiel zu beschenken.

Nostalgisches Geschenk für eure Insel

Mit Update 3.0.2 erhalten alle SpielerInnen einen besonderen Jubiläumsgegenstand: eine „Leaf Statue“. Diese wird per Ingame-Post zugestellt – inklusive eines Briefes, der sich stilistisch an das ursprüngliche „Dōbutsu no Mori“ anlehnt. Ein netter Throwback an die Anfänge der Reihe, die 2001 auf dem Nintendo 64 in Japan startete.

Doch damit nicht genug: Auch außerhalb des Spiels gibt es Nachschub. In der Nintendo Music App steht ab sofort der Soundtrack der GameCube-Version bereit. Fans können sich also musikalisch zurück in die frühen Tage der Serie versetzen.

Erst Anfang des Jahres hatte Nintendo zudem ein größeres Update für New Horizons veröffentlicht, inklusive neuer Inhalte und einer erweiterten Version für die neue Hardware. Spielt ihr in der aktuellen „Cozy-Flut” noch ab und zu Animal Crossing?

via VGC, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo