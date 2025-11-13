Wieso einige Fans den neuen Casual-Mode zu Silent Hill f liebevoll „Kato Mode“ nennen

Konami hat ein neues Update für Silent Hill f veröffentlicht, das dem Spiel neben einigen neuen Komfortfunktionen vor allem einen neuen Schwierigkeitsgrad beifügt. Das Update auf Version 1.10 ergänzt Silent Hill f um den neuen Casual-Mode.

Ihr ahnt es: Dieser Spielmodus erleichtert das Spiel. Insbesondere die Kämpfe sollen dabei leichter sein. Der neue Spielmodus steht sowohl beim ersten Start, als auch bei einem New-Game-Plus-Neustart zur Verfügung. Einige Fans nennen den neuen Modus liebevoll „Kato Mode“.

In den sozialen Medien beziehen sich viele Fans auf die Livestreams zu Silent Hill f von Schauspielerin Konatsu Kato, die Protagonistin Hinako Shimizu im Spiel verkörperte. Obwohl schon die Dreharbeiten für die Japanerin mitunter eine erhebliche psychische Belastung waren, wagte sie sich an das Spielen vor laufender Kamera.

Ihre Streams gingen in Japan förmlich viral. Dass Silent Hill f ihr erstes PS5-Spiel überhaupt war und sie alles andere als eine Core-Gamerin ist, dürfte dazu beigetragen haben. Ihr ahnt es: leicht hatte sie es nicht. Viele japanische Fans zeigen in den sozialen Medien ihr Verständnis. Der Stream habe gezeigt, wie schwer es Neulinge hätten, meint ein Fan.

Der neue „Kato Mode“

Der neue Casual-Mode, oder eben auch „Kato Mode“ in Anlehnung an Konatsu Kato, sei deshalb genau richtig. Auch erfahrenere Spielende dürften ihn aber willkommen heißen. Ohne zu viel zu spoilern: Silent Hill f hat einen hohen Wiederspielwert. Spätere Durchgänge einfacher und mit einem größeren Fokus auf die Story zu gestalten, finden bestimmt nicht alle Fans verkehrt.

Der neue Patch bietet dafür übrigens auch eine Abkürzung im New-Game-Plus-Modus. Was der neue Patch noch zu bieten hat, könnt ihr den ausführlichen Patch-Notes bei Konami entnehmen. Schon an den ersten beiden Verkaufstagen hat sich Silent Hill f weltweit eine Million Mal verkauft.

