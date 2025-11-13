Wieso einige Fans den neuen Casual-Mode zu Silent Hill f liebevoll „Kato Mode“ nennen

Konami hat ein neues Update für Silent Hill f veröffentlicht, das dem Spiel neben einigen neuen Komfortfunktionen vor allem einen neuen Schwierigkeitsgrad beifügt. Das Update auf Version 1.10 ergänzt Silent Hill f um den neuen Casual-Mode.
Ihr ahnt es: Dieser Spielmodus erleichtert das Spiel. Insbesondere die Kämpfe sollen dabei leichter sein. Der neue Spielmodus steht sowohl beim ersten Start, als auch bei einem New-Game-Plus-Neustart zur Verfügung. Einige Fans nennen den neuen Modus liebevoll „Kato Mode“.
In den sozialen Medien beziehen sich viele Fans auf die Livestreams zu Silent Hill f von Schauspielerin Konatsu Kato, die Protagonistin Hinako Shimizu im Spiel verkörperte. Obwohl schon die Dreharbeiten für die Japanerin mitunter eine erhebliche psychische Belastung waren, wagte sie sich an das Spielen vor laufender Kamera.
Ihre Streams gingen in Japan förmlich viral. Dass Silent Hill f ihr erstes PS5-Spiel überhaupt war und sie alles andere als eine Core-Gamerin ist, dürfte dazu beigetragen haben. Ihr ahnt es: leicht hatte sie es nicht. Viele japanische Fans zeigen in den sozialen Medien ihr Verständnis. Der Stream habe gezeigt, wie schwer es Neulinge hätten, meint ein Fan.
Der neue „Kato Mode“
Der neue Casual-Mode, oder eben auch „Kato Mode“ in Anlehnung an Konatsu Kato, sei deshalb genau richtig. Auch erfahrenere Spielende dürften ihn aber willkommen heißen. Ohne zu viel zu spoilern: Silent Hill f hat einen hohen Wiederspielwert. Spätere Durchgänge einfacher und mit einem größeren Fokus auf die Story zu gestalten, finden bestimmt nicht alle Fans verkehrt.
Der neue Patch bietet dafür übrigens auch eine Abkürzung im New-Game-Plus-Modus. Was der neue Patch noch zu bieten hat, könnt ihr den ausführlichen Patch-Notes bei Konami entnehmen. Schon an den ersten beiden Verkaufstagen hat sich Silent Hill f weltweit eine Million Mal verkauft.
Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment
2 Kommentare
Das war auf alle Fälle wirklich süß, dass sie es überhaupt probiert hat. Man konnte ja wirklich sehen, dass das Mädchen vermutlich noch nie einen Controller in der Hand gehalten hat^^ In den meisten Fällen haben die Darsteller, die dort ihre Likeness und Stimme leihen, nur selten Bezüge zu den Videospielen. Bei Residence of Evil hat man über die Jahre ja auch die Darsteller aus dem Original-Intro ausfindig gemacht und nach fast 30 Jahren haben die erstmals das Spiel in bewegten Bildern gesehen. Gibt natürlich auch immer Gegenbeispiele. Stephanie Joosten die ja Quiet in MGSV spielt hat das Spiel auf ihrem Kanal recht souverän gespielt und auch die Maria/Mary Darstellerin aus dem Silent Hill 2 Remake scheint ihren Durchgang ganz souverän angegangen zu sein. Troy Baker und Nolan North hatten ja auch mal gemeinsame Let's Play Sessions von Spielen, an denen sie beteiligt waren und Nolan North hatte da vermutlich auch zum ersten mal einen Controller in der Hand, während Troy Baker aber derjenige war, der eigentlich konstant gespielt hat.
Aber ich stimme da absolut zu, da ich nämlich nun an meinem dritten Durchgang nun dran bin und gerne das True Ending hätte, kommt dieser Casual-Modus, den es eigentlich schon früher hätte geben müssen, dann doch noch genau richtig. Ich würde das Spiel besonders im NG+ nicht mehr als besonders fordernd bezeichnen, die vielen Gegner sind schlicht und ergreifend zeitraubend. Und da hat man ja nicht nur mit nem Casual-Modus nachgeholfen sondern anscheinend auch bei der Gegner-Dichte.
Und vielleicht hat Konatsu Kato, wenn man schon nicht auf die Fans hört, dem Franchise auch einen wichtigen Dienst geleistet. Ich habe es vergangene Nacht in meiner eigenen Review im Thread erwähnt, Silent Hill braucht kein super komplexes Melee-Kampfsysem. Brauchte es noch nie. Konami war das aber immer ein Anliegen, die Kämpfe irgendwie komplexer zu gestalten. Letztendlich ist das aber gar nicht nötig, siehe Resident Evil.
So, jetzt kann @Yurikotoki endlich ihren Durchgang fortsetzen
Es wird zwar "Casual Mode" genannt, ist aber meiner Meinung nach immer noch herausfordernd genug für meinen Geschmack. Das liegt bei mir vielleicht auch daran, dass ständig keine Heilgegenstände verfügbar sind, wenn ich sie benötigt habe. Wenn ich keine brauchte, hat das Spiel mich damit überhäuft, dass ich keinen Platz mehr hatte.