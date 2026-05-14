Enotria, ein PlayStation-Hit von 1997 und diese Games erweitern PlayStation Plus im Mai

Pünktlich zur Monatsmitte hat Sony wie immer das neue Line-up für den Spielekatalog von PlayStation Plus vorgestellt. Abonnenten der Abostufen „Extra“ und „Premium“ dürfen sich über zahlreiche Neuzugänge, angeführt von Star Wars Outlaws, freuen. Wer „Premium“-Abonnent ist, darf wie immer auch auf einen neuen Klassiker zugreifen.

Neben Star Wars Outlaws kehrt Red Dead Redemption II in den Katalog zurück und ist für PS4-Nutzer spielbar. Das Soulslike Enotria: The Last Song dürfte den ein oder anderen interessieren, ebenso wie The Thaumaturge, Flintlock: The Siege of Dawn oder Baphomets Fluch Reforged: Die Verschwörung der Tempelritter. Das Line-Up wird ergänzt von Bramble: The Mountain King.

„Premium“-Abonnenten dürfen sich über immerhin einen Neuzugang im Klassikerbereich freuen. Time Crisis gilt als eines der kultigsten und besten Arcade-Spiele der 90er. Und ab dem 19. Mai ist es, wie alle der oben genannten Spiele, im Rahmen von PlayStation Plus wieder spielbar. Die PlayStation-Version (1997) des Arcade-Hits feiert auf PS4 und PS5 ihr Comeback.

Und zwar „inklusive der originalen, Konsolen-exklusiven Sonderlevel und komplett neuem Gyro-Aiming. Stürzt euch in ein aufregendes Feuergefecht und sucht Schutz hinter Wänden und Türen, um gegnerischen Angriffen auszuweichen.“

via PlayStation, Bildmaterial: Enotria: The Last Song, Jyamma Games