Eine der „markantesten JRPG-Reihen“ von Square Enix erobert jetzt eine neue Plattform

Alte Videospielklassiker auf neuen Plattformen verfügbar machen, dann auch noch DRM-frei und mit feinen Launch-Rabatten? Dagegen dürfte kein Videospielfan etwas einzuwenden haben. GOG und Square Enix machen jetzt weiter, wo sie zuletzt aufgehört haben: mit neuen RPG-Portierungen für GOG.

„Eine der markantesten JRPG-Reihen hält Einzug in den GOG-Katalog. Wir freuen uns, heute die Veröffentlichung mehrerer Titel aus dem SaGa-Projekt auf GOG bekannt zu geben – und zwar komplett DRM-frei“, freut man sich bei GOG zurecht.

Die SaGa-Serie ist tatsächlich sehr traditionsreich – und wird bis heute gepflegt, auch wenn es gewiss eine der nischigeren Marken von Square Enix ist. Ihren Anfang nahm sie 1989 mit Makai Toushi SaGa aus dem Wunsch heraus, ein Spiel des damals sehr beliebt gewordenen RPG-Genres auf dem ultra-populären GameBoy zu bringen.

Die ersten Spiele der Serie erschienen als „Final Fantasy Legend“ im Westen. Dabei wollte sich Akitoshi Kawazu mit seiner RPG-Serie eigentlich von Fianl Fantasy abheben. Der wesentliche Unterschied seit jeher liegt im knackigeren Schwierigkeitsgrad.

Ganz soweit zurück geht GOG mit den ersten SaGa-Spielen im Sortiment nicht. Dort könnt ihr euch jetzt DRM-frei und mit aktuell bis zu 70 Prozent Rabatt Romancing SaGa 2, Romancing SaGa 3, SaGa Frontier Remastered und SaGa Scarlet Grace: Ambitions* kaufen. Alle vier Spiele sind übrigens in der reichhaltigen SaGa-Sammlung bei Steam ebenfalls schon erhältlich.

Bildmaterial: Romancing Saga 3, Square Enix