Das Tischtuch war zerschnitten: Das nächste Spiel der Celeste-Macher ist gecancelt

Das kommende Spiel von Extremely OK Games wurde eingestellt. Das gab das Studio, bekannt für den gefeierten Plattformer Celeste, offiziell bekannt. Die Entwicklung von Earthblade war ursprünglich 2021 angekündigt worden, bevor es bei The Game Awards 2022 die ganz große Bühne bekam.

Die Erwartungen an das Spiel seitens der Fans waren nach Celeste sicherlich hoch. Doch interne Probleme führten jetzt zur Einstellung des Projekts. Maddy Thorson, Director of R&D bei Extremely OK Games, erläuterte die Hintergründe in einem ausführlichen Statement.

„Anfang des Jahres begann sich ein Bruch im Team abzuzeichnen“, erklärte Thorson. „Konkret ging es um die Beziehung zwischen uns (Noel & mir) und Pedro, einem Gründungsmitglied von EXOK, langjährigen Freund und Kollegen sowie Art Director von Earthblade und Pixel-/UI-Künstler bei Celeste und TowerFall.“

Der Konflikt drehte sich um Uneinigkeiten bezüglich der IP-Rechte von Celeste, wobei Thorson betonte, dass keine weiteren Details dazu veröffentlicht würden. „Das war natürlich ein sehr schwieriger und herzzerreißender Prozess. Wir haben schließlich eine Lösung gefunden, aber beide Parteien waren sich am Ende auch einig, dass wir getrennte Wege gehen sollten“, so Thorson weiter.

Der Weggang von Art Director Pedro sei jedoch nicht der einzige Grund für die Einstellung von Earthblade gewesen. Thorson räumte ein, dass die Entwicklung des Spiels langsamer verlief als erwartet: „Das Projekt hatte viel zu bieten, aber leider war es auch noch nicht so weit fortgeschritten, wie man es nach einem so langwierigen Entwicklungsprozess erwarten würde. Ich glaube, dass Earthblade immer noch ein großartiges Spiel werden könnte, wenn wir trotz allem weitermachen würden.“

Doch das werden wir jetzt wohl nie erfahren. Trotz der schwierigen Entscheidung wolle das Studio weitermachen – allerdings in kleinerem Rahmen. „Wir entwickeln wieder Prototypen und erkunden in unserem eigenen Tempo und versuchen, die Spieleentwicklung auf eine Weise neu zu entdecken, die näher an der Herangehensweise liegt, mit der wir sie bei der Erstellung von Celeste oder TowerFall angegangen sind.“

via VGC, Bildmaterial: Earthblade, Extremely OK Games