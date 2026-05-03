Shooter-Klassiker von 1997 erhält jetzt auch noch für Switch 2 seine Neuauflage

Blood: Refreshed Supply wird am 7. Mai 2026 auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Damit wird der Horror-Shooter nachträglich auf Nintendos neue Konsole gebracht, nachdem er bereits Ende 2025 für andere Plattformen publiziert wurde.

Der Titel von Nightdive Studios vereint den Charme klassischer Shooter aus den 90er Jahren mit moderner Technik. Ihr schlüpft in die Rolle von Caleb, einem untoten Revolverhelden, der sich auf einen blutigen Rachefeldzug gegen den dunklen Gott Tchernobog begibt.

Insgesamt 42 Level erwarten euch, in denen ihr euch mit einem ungewöhnlichen Arsenal durch Horden aus Kultisten, Zombies und anderen Kreaturen kämpft. Das Arsenal umfasst unter anderem Heugabeln, Voodoo-Puppen und bizarre Fernkampfwaffen. Die Schauplätze reichen von Friedhöfen über Jahrmärkte bis hin zu okkulten Tempeln und setzen stark auf eine düstere, Lovecraft-inspirierte Atmosphäre.

Ursprünglich handelt es sich um ein Remaster des 1997 veröffentlichten First-Person-Shooters Blood von Monolith Productions. Das Remaster erschien erstmals 2019 mit dem Untertitel Fresh Supply. 2025 gab es dann mit Refreshed Supply weitere neue Inhalte und Überarbeitungen, zunächst für PS4 und PS5, Xbox One und Xbox Series, Windows-PCs und Nintendo Switch.

Die „Switch 2“-Fassung wird wie versprochen nun nachgeschoben. Ob Besitzer der „Switch 1“-Fassung ein gratis Update erhalten, ist bisher genauso wenig bekannt wie die technischen Spezifikationen der „Switch 2“-Version.

via Gematsu, Bildmaterial: Blood: Refreshed Supply, Nightdive