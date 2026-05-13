Mann nach Bombendrohungen gegen Nintendo-Zentrale festgenommen

Nintendo wurde erneut Ziel schwerer Drohungen. Wie japanische Medien berichten, hat die Polizei in Kyoto einen 27-jährigen Mann festgenommen, der gedroht haben soll, die Firmenzentrale des Unternehmens in die Luft zu sprengen.

Dem Bericht zufolge wird dem Mann „Behinderung des Geschäftsbetriebs“ vorgeworfen. Er soll mehrere Briefe an Nintendo verschickt haben, in denen Aussagen wie „Ich werde euch alle in die Luft sprengen“ oder „Meine Pläne können nicht aufgehalten werden“ enthalten gewesen seien. Zudem behauptete er laut Polizei, bereits mehrere Bomben auf dem Firmengelände platziert zu haben.

Polizei fand keine Sprengsätze

Nintendo meldete den Vorfall am 16. März bei den Behörden. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Gelände der Firmenzentrale, konnte jedoch keine verdächtigen Gegenstände finden. Der Verdächtige soll die Vorwürfe inzwischen gestanden haben. Das genaue Motiv wird aktuell noch untersucht.

Der Fall erinnert stark an einen ähnlichen Vorfall aus Ende 2023. Damals wurde ebenfalls ein 27-jähriger Mann festgenommen, nachdem er Nintendo-Events und Mitarbeiter bedroht hatte. Die Drohungen führten letztlich sogar zur Absage der Splatoon Koshien National Finals 2023 sowie von Nintendo Live 2024 Tokyo.

via Automation Media, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment