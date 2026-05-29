LEGO hat die Finalisten ausgewählt: Diese Fan-Entwürfe wollen jetzt ein Pokémon-Set werden

Das Pokémon-Sammelkartenspiel bekommt sein erstes offizielles LEGO-Set. Nachdem das LEGO-Ideas-Team aus insgesamt 756 Einsendungen fünf Finalisten ausgewählt hat, liegt die Entscheidung nun in den Händen der Fans.

Ab sofort kann für einen der Entwürfe abgestimmt werden. Das Siegerprojekt wird anschließend als offizielles LEGO-Ideas-Set umgesetzt, der Gewinner des Wettbewerbs soll am 4. Februar 2027 bekannt gegeben werden.

Das Projekt trägt den Namen „Build Your Card!“ und dreht sich vollständig um das Pokémon-Sammelkartenspiel. Die Aufgabe für die Teilnehmer bestand darin, eine Pokémon-Karte im Format von 37 x 26 Noppen nachzubauen.

Dabei durfte das Pokémon kreativ mit der Karte interagieren, etwa aus ihr herausspringen oder sie als Kulisse nutzen. Zugelassen waren Modelle zwischen 400 und 2.500 Teilen, Minifiguren waren dagegen nicht erlaubt.

Von Mew bis Arceus: Fünf Finalisten stehen zur Wahl

Die fünf ausgewählten Entwürfe setzen das Thema auf ganz unterschiedliche Weise um. Chrixeleon schickt ein Wattzapf ins Rennen, das sich an seinem Pokédex-Eintrag orientiert und an einer Wand mit Steckdosen und Stromkabeln entlangklettert. Das Pokémon kann sogar aus der Karte herausgenommen werden und besitzt bewegliche Beine.

IsleOh setzt dagegen auf Mew, das über einer weitläufigen Landschaft mit Fluss, Windmühlen und einer kleinen Stadt schwebt. Der Entwurf soll das Gefühl von Abenteuer und Erkundung einfangen, das viele Fans mit der Pokémon-Reihe verbinden.

CreativeDynamicBuilder wählte Garados und kombiniert geschickt 2D- und 3D-Elemente. Während der Körper noch Teil der Karte bleibt, ragt der detailreiche Kopf aus dem Sammelkartenrahmen heraus und vermittelt den Eindruck, als würde Garados direkt aus der Karte hervorbrechen.

Mit „The Mythical Arceus“ setzt livetobuild auf das legendäre Pokémon Arceus. Das Modell verfügt über bewegliche Beine und einen beweglichen Kopf und kann vollständig von der Karte getrennt werden. Als Sockel dient ein großer Pokéball, der gleichzeitig an die Rückseite der Sammelkarten erinnert.

Der fünfte Finalist stammt von DMWM und zeigt Bauz während einer Rasierblatt-Attacke. Statt das Pokémon nur als niedlichen Waldbewohner darzustellen, wollte der Designer dessen kämpferische Seite hervorheben und kombinierte das Modell mit einer detailreichen Waldkulisse.

Abstimmung läuft bis Mitte Juni

Wer einen Favoriten hat, kann noch bis zum 11. Juni auf der LEGO Ideas Seite abstimmen. Jeder Nutzer darf dabei eine Stimme vergeben. Welches Pokémon letztlich den Sprung vom Fan-Entwurf zum offiziellen LEGO-Set schafft, entscheidet damit die Community selbst. Welcher Entwurf ist jetzt euer Favorit?

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO; Creator: CreativeDynamicBuilder