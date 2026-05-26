Die Layton-Macher bitten, auf Piraterie zu verzichten – und ernten Kritik von Fans

Level-5 hat sich mit einer offiziellen Stellungnahme gegen Piraterie und nicht autorisierte Fanprojekte ausgesprochen. Das Studio hinter Reihen wie Yo-kai Watch oder Professor Layton erklärte, man habe in „bestimmten Online-Communitys“ Fälle von unerlaubter Vervielfältigung und Verbreitung eigener Spiele festgestellt. Man behalte sich rechtliche Schritte gegen sämtliche Urheberrechtsverletzungen vor.

Konkret nennt das Unternehmen unter anderem das Kopieren, Verändern, Bearbeiten, Verbreiten oder Verkaufen von Spielsoftware ohne Erlaubnis. Welche Projekte oder Communitys genau gemeint sind, wurde allerdings nicht erwähnt.

Fan-Remake vermutlich Auslöser der Diskussion

Viele Fans vermuten jedoch, dass die Mitteilung mit einem kürzlich angekündigten Fanprojekt zu Yo-kai Watch 2 zusammenhängt. Anfang Mai wurde über Twitter ein inoffizielles spanisches Remake des Spiels vorgestellt, das komplett in Unity entwickelt werden sollte. Geplant waren Versionen für Nintendo Switch, Mobile-Geräte, PC und sogar VR.

Vor allem in der japanischen Community sorgte das Projekt schnell für Kritik wegen möglicher rechtlicher Probleme. Inzwischen wurde der ursprüngliche Account gelöscht, weshalb viele davon ausgehen, dass das Remake nicht weitergeführt wird.

Kritik an fehlender Verfügbarkeit älterer Spiele

Zahlreiche Fans wiesen zudem darauf hin, dass ältere Spiele des Studios außerhalb Japans mittlerweile kaum noch legal erhältlich seien. In den „Community Notes“ bei Twitter hält man dagegen, dass Level-5 doch selbst die US-Niederlassung geschlossen habe.

Besonders häufig wird außerdem die Yo-kai-Watch-Reihe genannt. Seit der Abschaltung des Nintendo-3DS-eShops im Jahr 2023 seien viele Titel nur noch schwer zu bekommen. Vor allem Yo-kai Watch 3 wird auf Plattformen wie eBay inzwischen teils zu extrem hohen Preisen angeboten.

Zusätzlich kritisieren einige SpielerInnen, dass Level-5 den westlichen Markt über Jahre hinweg vernachlässigt habe. Spätere Titel wie Yo-kai Watch 4 erschienen bei uns im Westen nie offiziell.

Die Diskussion rund um Piraterie und Spieleerhaltung flammt damit erneut auf. Gerade nach der Abschaltung digitaler Stores wird immer häufiger darüber diskutiert, wie ältere Spiele langfristig legal zugänglich bleiben können.

via Automaton Media (2), Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5