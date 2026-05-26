Die Layton-Macher bitten, auf Piraterie zu verzichten – und ernten Kritik von Fans

Level-5 hat sich mit einer offiziellen Stellungnahme gegen Piraterie und nicht autorisierte Fanprojekte ausgesprochen. Das Studio hinter Reihen wie Yo-kai Watch oder Professor Layton erklärte, man habe in „bestimmten Online-Communitys“ Fälle von unerlaubter Vervielfältigung und Verbreitung eigener Spiele festgestellt. Man behalte sich rechtliche Schritte gegen sämtliche Urheberrechtsverletzungen vor.
Konkret nennt das Unternehmen unter anderem das Kopieren, Verändern, Bearbeiten, Verbreiten oder Verkaufen von Spielsoftware ohne Erlaubnis. Welche Projekte oder Communitys genau gemeint sind, wurde allerdings nicht erwähnt.
Fan-Remake vermutlich Auslöser der Diskussion
Viele Fans vermuten jedoch, dass die Mitteilung mit einem kürzlich angekündigten Fanprojekt zu Yo-kai Watch 2 zusammenhängt. Anfang Mai wurde über Twitter ein inoffizielles spanisches Remake des Spiels vorgestellt, das komplett in Unity entwickelt werden sollte. Geplant waren Versionen für Nintendo Switch, Mobile-Geräte, PC und sogar VR.
Vor allem in der japanischen Community sorgte das Projekt schnell für Kritik wegen möglicher rechtlicher Probleme. Inzwischen wurde der ursprüngliche Account gelöscht, weshalb viele davon ausgehen, dass das Remake nicht weitergeführt wird.
Kritik an fehlender Verfügbarkeit älterer Spiele
Zahlreiche Fans wiesen zudem darauf hin, dass ältere Spiele des Studios außerhalb Japans mittlerweile kaum noch legal erhältlich seien. In den „Community Notes“ bei Twitter hält man dagegen, dass Level-5 doch selbst die US-Niederlassung geschlossen habe.
Besonders häufig wird außerdem die Yo-kai-Watch-Reihe genannt. Seit der Abschaltung des Nintendo-3DS-eShops im Jahr 2023 seien viele Titel nur noch schwer zu bekommen. Vor allem Yo-kai Watch 3 wird auf Plattformen wie eBay inzwischen teils zu extrem hohen Preisen angeboten.
Zusätzlich kritisieren einige SpielerInnen, dass Level-5 den westlichen Markt über Jahre hinweg vernachlässigt habe. Spätere Titel wie Yo-kai Watch 4 erschienen bei uns im Westen nie offiziell.
Die Diskussion rund um Piraterie und Spieleerhaltung flammt damit erneut auf. Gerade nach der Abschaltung digitaler Stores wird immer häufiger darüber diskutiert, wie ältere Spiele langfristig legal zugänglich bleiben können.
via Automaton Media (2), Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5
3 Kommentare
Eher "nur" Yo-kai Watch 3, denn Yo-kai Watch 1&2 sowie Busters bekommt man immer noch zu völlig fairen Preisen auf dem Gebrauchtmarkt. Dasselbe gilt im Übrigen für die allermeisten Layton-Spiele, ich glaube, nur eins davon war teuer. Auch viele der anderen alten Level 5-Spiele bekommt man leicht gebraucht, sei es Ni no Kuni, viele Inazuma Eleven-Spiele, Fantasy Life für den 3DS etc. Also von einer schlechten Verfügbarkeit der Spiele kann zumindest in unseren Breitengraden keine Rede sein. Da sollten die Leute vielleicht lieber Atlus kritisieren, vor allem mit Shin Megami Tensei und Persona auf DS/3DS.
Ich finde die Kritik insgesamt ziemlich überzogen und ich habe auch nicht den Eindruck, dass ernsthaft recherchiert wird, wie gut einzelne Level 5-Spiele tatsächlich verfügbar sind bzw. wie viel sie gebraucht kosten. Diese News breitet sich schon seit 1-2 Wochen in exakt dieser Form in vielen News-Outlets aus. Man nennt Yo-kai Watch 3 als Extrembeispiel und das reicht dann.
Gut, und dass so ein "Fan-Projekt" von Level-5 eingestampft wird, sollte niemanden überraschen. Wenn ein Release für die Switch im Raum stand, muss von einem kommerziellen Projekt ausgegangen werden. Es ist mir unbegreiflich, wie man sich einbilden kann, dass irgendein Publisher das ohne Verträge durchwinkt.
Level 5 hat vielen keinen Gefallen getan ihren Fokus voll auf AI-Slop zu setzen und jetzt gegen Fan-Games vorzugehen, obwohl die Fans der Hauptgrund waren warum Titel wie Yo-Kai Watch überhaupt noch Relevanz haben. Die einzige Hoffnung für Level 5 ist dass der Aktuelle CEO der mit den ganzen AI Kram angekommen ist und es wie jeder CEO es in den Höchsten Tönen Lobt da AI Angeblich Zeit und Kosten Sparen tut, obwohl es im Absoluten Best Case Szenario genauso viel Kosten tut als hätte man ohne AI daran gearbeitet.
Wenn man versucht Fangames zu Canceln, dann macht man die Situation nur noch schlimmer da die Leute sagen: Da Emuliere ich erst recht.
Ich will dass alte Level 5 zurück.
Danke @Mirage . Du hast recht mit der Verfügbarkeit der anderen Yo-Kai-Watch-Spiele. Sogar YKW 4 bekommt man im Import zu einem halbwegs fairen Preis. Generell sollte man hier nicht alles über einen Kamm scheren. Ich kenne die Verfügbarkeit in anderen Ländern nicht genau, aber bei uns scheint sie ganz okay zu sein. Wertvoller Nachtrag.