Das sagen die Macher von Neverness to Everness zu einer möglichen „Switch 2“-Version

Mit Neverness to Everness erschien erst vor wenigen Wochen ein neues Open-World-RPG von Hotta Studio und Perfect World Games für PlayStation 5, PCs und Mobilgeräte. Nintendo-SpielerInnen gingen bislang allerdings leer aus. Jetzt gibt es zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer für eine mögliche Version auf weiteren Konsolen – darunter vielleicht auch die Nintendo Switch 2.

In einem Gespräch mit WCCFTech wurden die Entwickler nach möglichen Umsetzungen für Xbox und „Switch 2“ gefragt. Eine direkte Bestätigung blieb zwar aus, ganz ausgeschlossen scheint eine Veröffentlichung aber offenbar nicht zu sein. So erklärte das Studio wörtlich: „Andere Konsolenplattformen werden derzeit geprüft“.

Auch wir konnten mit den Entwicklern sprechen

Wir hatten übrigens ebenfalls die Gelegenheit, den Entwicklern einige Fragen zum Spiel zu stellen. Daraus sind bereits mehrere interessante Beiträge entstanden, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Unter anderem sprechen die Entwickler dort über versteckte Easter Eggs sowie die große und detailreiche Spielwelt von Neverness to Everness.

Ob es letztlich tatsächlich zu einer „Switch 2“-Version kommt, bleibt aktuell zwar offen – ausgeschlossen scheint sie inzwischen aber zumindest nicht mehr zu sein. Hättet ihr Interesse das Spiel auf Nintendos Konsole zu spielen?

via Go Nintendo, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio