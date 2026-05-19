„Final Fantasy“-Papa feiert ein KI-Remake und wird von SaGa-Schöpfer zurückgepfiffen

Manchmal muss man die sozialen Medien lieben. Es gibt keinen anderen Ort, an dem man Größen wie Hironobu Sakaguchi so nah ist und so viel über sie erfährt. Man kann sogar in die direkte Kommunikation gehen – und mitunter gibt’s gar eine Reaktion.

Die bekam „Final Fantasy“-Papa Hironobu Sakaguchi aktuell bei Twitter von SaGa-Schöpfer Akitoshi Kawazu. Und der Grund ist ziemlich amüsant. Sakaguchi feierte bei Twitter ein KI-generiertes Video, welches die Möglichkeiten eines 3D-Remakes von Final Fantasy VI aufzeigen sollte.

„Was ist das denn!? Das ist ja genial“, zeigt sich Sakaguchi beeindruckt. Das Video zeigt den Eröffnungsbildschirm von „Final Fantasy VI Remake“ und einige Szenen aus der vermeintlichen Neuauflage, die es so natürlich nicht gibt. Das wird auch Sakaguchi wissen, aber irgendetwas hat ihn offenbar begeistert.

Während ihm die meisten Fans zustimmen, dass ein Remake von Final Fantasy VI ziemlich cool wäre, erhält er für seine Begeisterung für das Teilen des KI-Videos jedoch allerhand Ablehnung. Der Tweet wurde über 800 Mal kommentiert und inzwischen über 5 Millionen Mal angezeigt.

Er landete wohl auch in der Timeline von SaGa-Schöpfer Akitoshi Kawazu, der anders als Sakaguchi immer noch bei Square Enix arbeitet. Die SaGa-Reihe ist ähnlich traditionsreich wie Final Fantasy. Kawazu kommentiert, Sakaguchi solle bitte nach der ersten Zeile aufhören – also bevor er das Video lobt. Dann geht er in ein wenig höflichen Smalltalk über und endet damit, dass sich Final Fantasy VI seiner Meinung nach gut für ein 3D-Remake eignen würde.

Sakaguchi überrascht

In einem weiteren Tweet zeigte sich Sakaguchi heute überrascht von den Reaktionen auf seinen Tweet. Er nimmt’s locker, er habe intuitiv so etwas wie Potenzial gespürt, auch wenn es natürlich nicht so gehe, wie es gezeigt wurde. So sei er eben, der Sakaguchi. Und teilt dazu ein KI-Video, das aus einem „Lost Odyssey“-Artwork ein Bewegtbild macht.

So viel zum Social-Media-Gossip von heute. Ein Remake von Final Fantasy VI ist übrigens nicht das erste Mal ein Thema. Sowohl Yoshinori Kitase als auch Naoki Hamaguchi haben sich in den letzten Jahren dazu geäußert. Mehr lest ihr in unserem Artikel-Archiv.

Bildmaterial: Final Fantasy VI, Square Enix