Final Fantasy VII Rebirth auf Switch 2: Anpassungen deutlicher als im ersten Remake-Teil

Im Interview mit Nintenderos sprach der Director der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII nicht nur über den Auftritt von Zack Fair im dritten Teil der Trilogie, sondern auch über die technischen Einschnitte von Final Fantasy VII Rebirth auf der Switch 2. Dabei gibt er zu: Die Anpassungen sind diesmal etwas umfangreicher.

So erklärt Hamaguchi, dass die oberste Priorität eine konsistente Erfahrung zwischen Handheld- und TV-Modus war, was zum Teil deutliche Einschnitte notwendig machte. Wie bereits im ersten Teil der Trilogie wird die Framerate auf 30 fps begrenzt und DLSS zum Upscaling genutzt.

Im Handheld-Modus sinkt die interne Auflösung jedoch auf bis zu 672 x 380 bei einem Ziel von 1344 x 756, im TV-Modus von 960 x 540 bei einem Ziel von 1080p. Besonderes Augenmerk wurde erneut auf die Haare gerichtet. Da sie in der Vergangenheit häufiger Thema waren, nutzt Final Fantasy VII Rebirth auf der Switch 2 eine leichte Unschärfe entlang der Haarstruktur, was ein natürlicheres Bild erzeugt.

Spielwelt war eine Herausforderung

Die größte Herausforderung war jedoch die Darstellung der Weltkarte insgesamt. Denn die Anzahl der gleichzeitig gerenderten Objekte ist stark gestiegen, was eine tiefergreifende Optimierung notwendig machte. Deshalb wurden Objekte und sonstige Assets reduziert.

So wurde tiefer in die Grafik-Verarbeitungskette (Rendering-Pipeline) eingegriffen, um möglichst viele grafischen Möglichkeiten von PS5 und High-End-PCs für die Switch 2 zu übernehmen. Ziel ist es, eine stabile Open-World-Erfahrung über die gesamte Karte hinweg zu gewährleisten, auch wenn die aus technisch als auch kreativ notwendigen Anpassungen in der Folge etwas deutlicher ausfallen als noch beim Vorgänger.

Hamaguchi möchte ich die Erwartungen der Fans erfüllen und die Welt von Final Fantasy VII in Zukunft weiter vertiefen. Als Director und Studioleiter wird er in Zukunft mehr Projekte gleichzeitig betreuen. Sein Ziel ist es, weiterhin spannende Spielerlebnisse zu liefern.

via Nintenderos, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix