Das putzige Brettspiel-RPG VIractal erscheint auch für Switch 2 und Switch im Westen

Das im Januar 2026 nach einer Early-Access-Phase zunächst für Steam veröffentlichte VIractal erscheint am 30. September im Westen auch für NIntendo Switch und Switch 2, wie Sting (zuletzt Dokapon) bekannt gibt.

In Japan wird es dabei am 1. Oktober auch eine physische Veröffentlichung in Form einer „Nintendo Switch 2 Edition“ mit Game Card geben. Die japanische Version wird auch englische Texte bieten und ist bei Play-Asia* schon vorbestellbar.

Seit der Veröffentlichung der Steam-Version erhielt das Board-Game-RPG regelmäßig Updates, darunter neue Charaktere und Level sowie diverse Verbesserungen auf Grundlage des Fan-Feedbacks. Inzwischen stehen bei Steam auch deshalb „sehr positive“ Nutzerbewertungen in den Büchern.

Auch die neuen Nintendo-Versionen will Entwickler String nach der Veröffentlichung erweitern. Eine spielbare Demo ist nach wie vor bei Steam verfügbar, falls ihr vor dem Switch-Launch schon mal reinschnuppern wollt. Einen älteren Trailer findet ihr hier.

VIractal kombiniert Brettspiel-Elemente mit strategischem Kartenspiel. Spielende finden sich in einer Miniaturwelt namens Viractalia wieder, in der Realität und Fantasie miteinander verschmelzen. Ihr bewegt euch über ein prozedural veränderndes Spielfeld, sammelt Ressourcen und besiegt eure Feinde in einem deckbasierten Kampfsystem.

Bildmaterial: VIractal, Sting