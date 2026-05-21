Indy und Directive 8020 starten stark, aber an Nintendo ist kein Vorbeikommen

In der letzten Verkaufswoche dominierten noch Saros und Pragmata die Schlagzeilen neben den Dauerbrennern von Nintendo, in dieser Woche machen wie erwartet andere Neuveröffentlichungen von sich reden.

Für Bethesda dürfte sich der „Switch 2“-Ausflug von Indiana Jones und der Große Kreis gelohnt haben. Indy schwingt sich in den deutschen Handelscharts, ermittelt von GfK Entertainment auf Rang 2 der „Switch 2“-Rankings vor. Nur an Dauerbrenner Pokémon Pokopia war kein Vorbeikommen.

Das gilt auch für den besten Neueinsteiger der Woche, Directive 8020 von Bandai Namco. Das Horror-Spiel ist plattformübergreifend das am zweithäufigsten verkaufte Spiel der Woche. Auch hier steht ein Nintendo-Dauerbrenner aber im Weg: Tomodachi Life bleibt Spitzenreiter in den Overall-Charts.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden dominiert folgerichtig die Switch-Rankings, wo Minecraft wie in der Vorwoche als Zweiter ins Ziel geht. Für Directive 8020 ist der Spitzenplatz in den PS5-Rankings und Silber in den „Xbox Series“-Charts drin.

In den PS5-Charts landet Pragmata nochmal auf dem zweiten Platz, während in den „Xbox Series“-Charts natürlich Forza Horizon 6 an die Spitze rast. Hier landet das neue LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters auf Rang drei und Vorwochensieger Resident Evil Requiem auf dem vierten Platz.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Directive 8020, Bandai Namco, Supermassive Games