Ein Pirat entert ein Sonic-Spiel: Captain Majima bringt sein Schiff in Sonic Racing in Position

Ab sofort gibt es einen weiteren kostenlosen Gastcharakter in Sonic Racing: CrossWorlds. Captain Majima, bekannt als der „Mad Dog of Shimano“ inklusive Goro Majimas (Captain Majimas) Fahrzeug, Goromaru sowie besonderen Emotes und Sounds sind ab sofort per Gratis-Patch verfügbar.

Der Fun-Racer ist ursprünglich im September erschienen und konnte schon im Oktober „die erste Million“ vermelden. Von Anfang an gehörten Ausflüge zu anderen Marken dazu, dazu gehörten beispielsweise Joker aus Persona 5, Ichiban Kasuga aus Like a Dragon und AiAi aus Super Monkey Ball, während es größere Inhalte parallel als kostenpflichtige DLCs gibt.

Die letzten kostenlosen Updates für Sonic Racing: CrossWorlds brachten weitere Gastcharaktere ins Spiel. In „New Free Characters Update #2“ kam Red aus Angry Birds im April 2026 dazu, im Mai steht Arle aus Puyo Puyo an. Zusätzlich gibt es neue „SEGA Racing & Variety“-Musikstücke.

Sonic Racing: CrossWorlds ist jetzt sowohl digital als auch physisch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs sowie Nintendo Switch erhältlich. Seit kurzem gibt es ebenfalls eine physische Nintendo Switch 2 Edition mit „echter“ Cartridge, die ihr bei Amazon* findet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA