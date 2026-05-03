Die erfolgreichsten Gacha-Games im Mai: Hoyoverse lässt Neueinsteiger abseits NTE alt aussehen

Nicht nur auf JPGAMES wurde der dritte Geburtstag von Honkai: Star Rail groß gefeiert, auch weltweit kam das dritte Jubiläum gut bei den Fans an. Das Content‑Update auf Version 4.2 und einigen aaußergewöhnlichen Events sowie die neuen 5‑Sterne‑Figuren Silberwolf St. 999 brachten das Spiel an die Spitze der aktuellen Gacha Revenue Charts.

Wir durften zum Geburtstag auch ein exklusives Interview mit Hoyoverse führen, das ihr euch gerne in Ruhe durchlesen dürft. Zusammen mit Genshin Impact belegt Hoyoverse die ersten beiden Plätze und wirft den Führenden des letzten Monats, Love and Deepspace, auf den dritten Platz zurück.

Asiatische Regionen geben sehr viel Geld für Gacha-Spiele aus

Die folgenden Plätze belegen Spiele, die vor allem in asiatischen Regionen beliebt sind. SD Gundam G Generation ETERNAL konnte ein Großteil seines Umsatzes in Japan verzeichnen, Naruto Mobile ist nach wie vor sehr dominant in China.

Das Puzzle-lastige Monster Strike, das vor allem in Japan eine große Fanbasis inklusive Animeserie hat, lässt sich auf dem neunten Platz blicken. Der ebenso in Japan beliebte Klassiker Puzzle and Dragons liegt auf Platz 12, der Überraschungshit des Jahres 2025, Umamusume: Pretty Derby, ist auf den 14. Platz gefallen.

Eine kleine Überraschung gibt es mit Arknights, das sich um zehn Plätze auf den siebten Platz verbessern konnte und damit vor seinem Nachfolger Arknights: Endfield liegt.

Neueinsteiger starten jenseits Platz 30

Auf Platz 33 findet sich DRAGON QUEST Smash/Grow (startete am 21. April) von Square Enix, auf Platz 35 MONGIL: STAR DIVE (15. April) des koreanischen Entwicklers und Publishers Netmarble. Nicht den Erwartungen entsprochen haben dürfte der Start von Nekopara Sekai Connect auf Platz 112.

Bester Neueinsteiger des Monats ist trotz nur einer Woche Aktivität Neverness to Everness von den „Tower of Fantasy“-Machern, welches wir auf JPGAMES ebenso ausführlich behandelt und getestet haben. Platz 21 ist angesichts der kurzen Laufzeit respektabel.

Für den Mai sind bisher keine größeren Gacha-Spiele angekündigt, jedoch wird mit neuen Informationen und einem offiziellen Veröffentlichungsdatum zum Rhythmusspiel hololive Dreams (auch „Holodori“ genannt) gerechnet. Das Rhythmus‑Gacha‑Mobile‑Game bietet 50 VTuber‑Charaktere, über 150 Songs und einige interessante Outfits.

Die aktuelle Top 10:

# Trend Game April 2026 1 ↑ 3 Honkai: Star Rail $58,090,000 2 — Genshin Impact $41,855,000 3 ↓ 2 Love and Deepspace $37,775,000 4 ↑ 15 SD Gundam G Generation ETERNAL $27,000,000 5 ↑ 2 Naruto Mobile $24,750,000 6 ↓ 1 Pokémon TCG Pocket $22,000,000 7 ↑ 10 Arknights $21,350,000 8 ↑ 5 GODDESS OF VICTORY: NIKKE $21,125,000 9 ↑ 3 Monster Strike $18,500,000 10 ↓ 4 Arknights: Endfield $17,280,000

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

via Gacha Revenue, Bildmaterial: