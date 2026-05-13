Das neue „Harvest Moon“ hat einen Termin und erscheint physisch, aber ein Trailer fehlt noch

Nachdem Marvelous die „Harvest Moon“-Namensrechte vor Jahren an Natsume verloren hat, erscheinen die Bokujō-Monogatari-Spiele im Westen bekanntlich als Story of Seasons. Natsume machte trotzdem weiter – und veröffentlichte neue Farming-Games fleißig unter dem „Harvest Moon“-Label.

Das gelingt seit Jahren mit nur mäßigen Erfolgen. Seinen bisherigen Höhepunkt erreichten die Spiele von Natsume mit dem Ableger The Winds of Anthos, der es im Durchschnitt auf 74 Punkte bei OpenCritic schaffte. Hier soll das brandneue Harvest Moon: Echoes of Teradea jetzt anknüpfen. Nach der ersten Ankündigung im März schiebt Natsume jetzt einen Termin und weitere Details nach.

Einige neue Screenshots zeigen einen ersten Blick auf weitere Charaktere, eine neue, geschäftige Stadt, das gemütliche Campen, gewaltige Tornados und mehr. Auf einen ersten Trailer müssen „Harvest Moon“-Fans allerdings weiter warten. Das kennt man inzwischen von Natsume.

Dafür steht jetzt der Termin fest: Echoes of Teradea erscheint am 24. September 2026 für Nintendo Switch 2, die „alte“ Switch sowie PS5, Xbox und PCs. Für die Switch-Familie und PS5 dabei sogar physisch. Die „Switch 2“-Version ist dem Vernehmen nach eine physische Nintendo Switch 2 Edition, also keine Game Key Card. Bei Amazon* könnt ihr bereits vorbestellen.

Eine lebendige Welt, legendäre Wächter, neue Love-Stories und neue Erkundungsfähigkeiten sollen euch im neuen „Harvest Moon“-Abenteuer erwarten. Doch der Reihe nach. „Der Nebel des Waldes der Echos bedeckt nun das Land Teradea, und außerhalb von Bloomfield Village, wo du aufgewachsen bist, tauchen nachts wilde Wölfe auf. Es gibt sogar Gerüchte über einen großen Schutzwolf, der über sie alle herrscht … aber du und dein bester Freund seid dabei, das zu ändern“, so die erste Einführung.

Eine große, wilde Mission

Ihr begebt euch auf eine Reise, die Wölfe zu zähmen und letztlich auf eine Mission, die weitaus größer ist, als anfangs gedacht. Auf eurem Abenteuer zur Revitalisierung von Teradea verschlägt es euch in das Hafendorf Tidewind, in das Bergbaudorf Quarrytop und in die blühende Stadt Maplehill.

Zwischendurch kümmert ihr euch wie gewohnt um eure Farm, züchtet Tiere, erntet Getreide und baut euer Leben auf. Euch erwarten jeweils fünf Junggesellen und Junggesellinnen, ein neues „Animal Companion System“ mit tierischen Begleitern und Reittieren sowie die Erkundung der hohen See.

Zentral ist außerdem die ungezähmte Wildnis. Ihr müsst Tieren wie Wölfen, Bären und Tigern ausweichen und ihnen entkommen. „Behalte einen klaren Kopf und lass dich nicht erwischen, sonst verlierst du deine gesammelten Gegenstände und landest wieder auf deiner Farm!“

Die neuen Bilder:

Bildmaterial: Harvest Moon: Echoes of Teradea, Natsume