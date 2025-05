„Es wird großartig“ – Yuji Horii meldet sich mit einem Update zu Dragon Quest XII zurück

Informationen zu Dragon Quest XII gab es seit der ersten Ankündigung im Mai 2021 nur wenige. Die Entwicklung des Spiels wurde durch bekanntlich die COVID-19-Pandemie und den Verlust wichtiger Projektmitarbeiter beeinträchtigt.

In einem kürzlichen Gespräch mit Game Reactor bestätigte Serienschöpfer Yuji Horii nun aber nochmal, dass das Entwicklerteam hart an „The Flames of Fate“ arbeite, weitere Details ließ er sich aber nicht entlocken. „Ich stecke viel Arbeit hinein“, sagte Horii.

Und weiter: „Ich kann nur sagen, dass das nächste Werk großartig wird. Freut euch darauf, das ist das Einzige, was ich sagen kann.“ Der beliebte Schöpfer erklärte erst im Februar öffentlich, dass die Entwicklung von Dragon Quest XII gut vorankomme. Square Enix hatte bisher aber vermissen lassen, dies auch mit einer Vorstellung des Spiels zu untermauern, weshalb Fans weiterhin spekulierten.

Während des Livestreams zum 35. Jubiläum von Dragon Quest wurde bestätigt, dass das traditionsreiche rundenbasierte Kampfsystem des Spiels Änderungen erfährt; Horii betonte jedoch, dass es nicht vollständig abgelöst würde. Er erklärte außerdem, dass die Geschichte des nächsten Spiels düsterer und erwachsener sein werde und die Entscheidungen der SpielerInnen großen Einfluss auf die Welt hätten.

Die jahrelange Stille um das Projekt und der Rücktritt von Serienproduzent Yu Miyake im vergangenen Jahr hatten Spekulationen hervorgerufen. Dass das Projekt offensichtlich ins Stocken geraten ist, dürfte angesichts der vorliegenden Fakten gesichert sein. Offenbar dürfen Fans aber beruhigt sein, dass weiterhin emsig am Spiel gearbeitet wird.

via GameRant, Bildmaterial: Dragon Quest XII: The Flames of Fate, Square Enix, HexaDrive, Orca