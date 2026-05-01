PlayStation Plus im Mai mit Wuchang: Fallen Feathers und diesen weiteren Games

Pünktlich zum Monatswechsel hat Sony die neuen Games für PlayStation Plus vorgestellt. Wie immer dürfen sich alle Abonnenten, ganz gleich welcher Stufe, auf drei Neuzugänge freuen.

Angeführt wird das Line-up in diesem Monat von EA Sports FC 26, das als Bezahlspiel seine Schuldigkeit wohl getan hat. Die nächste jährliche Ausgabe steht bald bevor. Für PS5 und PS4 gibt es Nine Sols. Das ausgezeichnet bewertete Metroidvania hat vor wenigen Tagen übrigens nachträglich eine Handelsversion für PS5 und Switch erhalten.

Darüber hinaus landet Wuchang: Fallen Feathers im Abo. Das Soulslike aus China hat seit einigen Tagen mit Digital Bros (505 Games) einen neuen Besitzer, nachdem der Entwickler Berichten zufolge aufgelöst wurde. Digital Bros will die Wuchang-Marke sichern und zeitnah Entscheidungen bezüglich seiner Entwicklung treffen. Eine kurzfristige Entscheidung lautet offensichtlich, Wuchang über PlayStation Plus zurück in die Köpfe zu bringen.

Ist für euch in diesem Monat etwas dabei? Die neuen Spiele sind ab dem 5. Mai verfügbar. Noch bis zum 4. Mai können sich neue und alte Abonnenten die April-Spiele Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft und Sword Art Online: Fractured Daydream sichern.

Bildmaterial: Wuchang: Fallen Feathers, 505 Games, Leenzee Games