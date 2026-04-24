Meilenstein, Merch, Gratis-Update und Rabatte: Clair Obscur feiert den ersten Jahrestag

Kaum zu glauben, aber heute jährt sich die Veröffentlichung von Clair Obscur: Expedition 33 schon das erste Mal. Zum Geburtstag gibt’s leider (noch) keine „Switch 2“-Portierung, aber Sandfall Interactive und Publisher Kepler wissen den Jahrestag trotzdem zu feiern.

Seit der Veröffentlichung im vergangenen Jahr habe das Spiel die Fans auf der ganzen Welt begeistert, „die sich in die von der Belle Époque inspirierte Spielwelt, die beliebten Charaktere, die unvergessliche Musik und die beeindruckende künstlerische Gestaltung verliebt haben.“ Damit seid ihr sicherlich d’accord.

Konkret gibt es zum Geburtstag ein schmuckes Anniversary-Artwork von Art Director Nicholas Maxson-Francombe, einen großen Rabatt und ein kostenloses Update für das Spiel. Vom Artwork kann man im IGN Store offizielle Prints kaufen. Oder ihr investiert erstmal ins Spiel selbst, das ihr bei Steam jetzt 20 Prozent günstiger bekommt.

Noch günstiger ist die PS5-Version, die bei Amazon* derzeit für 33,24 Euro zu haben ist. Aber Obacht – in wenigen Wochen erscheint die bisher US-exklusive Mirror Edition nachträglich auch in Europa, auch diese ist bei Amazon* schon vorbestellbar. Darüber hinaus gibt es neues Merchandise, darunter Bekleidung mit Le Béret Français und Orcival.

Das kostenlose Update, das Sandfall Interactive auf allen Plattformen verfügbar macht, enthält für jeden spielbaren Charakter eine neue Jubiläumsfrisur. „Diese Frisuren können bei Gestral-Händlern in der Spielwelt erworben werden. Zusätzlich umfasst das Update kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen.“

Am Rande gibt es auch aktualisierte Verkaufszahlen und Rekorde: „Bis heute wurden weltweit über 8 Millionen Einheiten von Expedition 33 verkauft. Darüber hinaus war das Spiel im Jahr 2025 die am häufigsten heruntergeladene Neuerscheinung eines Drittanbieters im Xbox Game Pass, was bedeutet, dass sich noch mehr Spieler auf der ganzen Welt in die unglaubliche Fantasiewelt des Spiels verlieben konnten.“

Chapeau, Sandfall.

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive