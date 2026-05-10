Totgeglaubtes Taktik-RPG-Projekt meldet sich zehn Jahre nach der Ankündigung zurück

Erinnert ihr euch an Cygames‘ Echtzeit-Taktikspiel Lost Order? Wer will es euch verübeln, falls nicht. Wir mussten selbst nochmal tief im Archiv graben, um unserer Erinnerung auf die Sprünge zu helfen.

Lost Order wurde ursprünglich 2016 als Echtzeit-Taktik-RPG für Mobilgeräte angekündigt. Dabei sorgte vor allem der Hinweis auf die Kollaboration mit PlatinumGames und „Tactics Ogre“-Schöpfer Yasumi Matsuno für hochgezogene Augenbrauen.

Ein letztes konkretes Lebenszeichen zum Projekt gab es 2017, als der Titel zu „70 Prozent“ abgeschlossen galt und ein geschlossener Beta-Test stattfand. In einem Q&A zum Geschäftsjahr, das im September 2024 endete, hieß es dann kurzfristig, das Projekt sei auf Eis gelegt. Cygames’ Muttergesellschaft CyberAgent korrigierte dies wenig später und bestätigte, der Titel sei weiterhin in Entwicklung. Seitdem: Funkstille.

Bis jetzt. Cygames hat kürzlich nämlich wie aus dem Nichts Markenanmeldungen für Lost Order eingereicht. Das europäische Markenzeichen wurde am 15. April angemeldet, während die Anmeldung für die Vereinigten Staaten am 30. April erfolgte.

Wie es scheint, ist das Projekt also nach wie vor ein Thema. Bleibt zu hoffen, dass Cygames zeitnah mit handfesten Informationen zum Spiel nachlegt. Den alten Ankündigungstrailer könnt ihr euch in diesem Beitrag von 2016 ansehen.

via Gematsu, Bildmaterial: Lost Order, Cygames, PlatinumGames, fuzz